+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quarta-feira (29/04):

Mais de 3,1 milhões de casos confirmados em todo o mundo e mais de 217 mil mortes

Brasil tem 71.886 casos confirmados e 5.017 mortes, segundo o Ministério da Saúde

Alemanha quer estender alerta de viagem para o exterior até junho

Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações desta quarta-feira (29/04) – horário de Brasília:

05:10 – Número de mortos na Alemanha passa de 6 mil

A Alemanha registou 6.115 mortes em decorrência da covid-19, com 202 óbitos a mais em relação ao dia anterior, e tem 157.641 casos confirmados do novo coronavírus, um aumento de 1.304 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Robert Koch (RKI).

Os dados mostram ainda que 120.400 pacientes se recuperaram da covid-19, um aumento de 3.100 em relação ao último boletim.

A Baviera é o estado alemão mais afetado pela pandemia, com 41.830 casos e 1.745 mortes.

05:00 – Alemanha quer estender alerta de viagem para o exterior até junho

O governo da Alemanha pretende estender o alerta de viagem para o exterior até meados de junho, segundo uma reportagem do site alemão Spiegel.

Segundo a reportagem, uma resolução do Ministério do Exterior alemão determina que alerta emitido em 17 de março seja mantido em vigor até "novo aviso" e pelo menos até o dia 14 de junho. O documento não informa se viagens ao exterior serão permitidas durante as férias de verão, que começam no final de junho em alguns estados alemães, apenas indica que a situação deve ser cuidadosamente analisada junto com outros países da União Europeia (UE) quando estiver mais próximo desta data.

A resolução afirma que o aviso de viagem visa limitar a propagação do novo coronavírus e impedir que turistas alemães fiquem novamente retidos no exterior.

A Alemanha emitiu o alerta de viagem em 17 de março, e também fechou suas fronteiras. Apenas o tráfego de mercadorias e passageiros com motivos válidos é permitido entre a Alemanha e seus países vizinhos.

00:00 – Ministro da Saúde reconhece gravidade de pandemia no Brasil

Depois de minimizar a pandemia e diante do aumento do número de mortes em decorrência do coronavírus no Brasil, o ministro da Saúde, Nelson Teich, reconheceu que houve "um agravamento da situação" no país.

"O que tem que ficar claro é que é um número que vem crescendo. Há uns dias atrás eu falei que poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado. Mas como a gente tem a manutenção desses números elevados e crescentes, temos que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação", disse Teich.

O ministro, porém, destacou que o agravamento está restrito a algumas regiões, como Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

A contagem diária de mortes por covid-19 no Brasil atingiu número recorde nesta terça-feira, com 474 óbitos, elevando o total de vítimas no país para 5.017. Até agora, o número mais alto de mortes registrado em apenas um dia era de 407, no dia 23 de abril.

Ao ser questionado por jornalistas sobre as mortes, o presidente Jair Bolsonaro respondeu que não faz milagres. "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre". Posteriormente durante uma entrevista, Bolsonaro disse que é função de Teich falar sobre os números da covid-19 no país e baixou o tom.

"Lamento a situação que nós atravessamos com o vírus. Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, que a grande parte eram pessoas idosas, mas é a vida. Amanhã vou eu. Logicamente que a gente quer, se um dia morrer, ter uma morte digna, né? E deixar uma boa história para trás", afirmou Bolsonaro.

Resumo dos principais acontecimentos de terça-feira (28/04):

Taxa de reprodução volta a subir na Alemanha

Áustria anuncia plano para fim gradual do isolamento

Comitê Organizador admite possibilidade de cancelamento dos Jogos Olímpicos

Luxemburgo testará para covid-19 todos os habitantes do país

Brasil tem recorde de mortes por covid-19 e supera China

EUA têm mais de um milhão de casos confirmados

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter