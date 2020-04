++ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus ++

Resumo deste domingo (26/04):

Mundo tem mais de 2,9 milhões de casos, mais de 203 mil mortes e 822 mil recuperados

Brasil soma 58.509 infecções e 4.016 mortes, segundo Ministério da Saúde

EUA registram mais 2.494 mortes; total passa de 53 mil

China anuncia mais 11 casos e 11º dia consecutivo sem registrar mortes

10:00 Argentina estende quarentena até 10 de maio, mas prevê leve flexibilização

O governo argentino anunciou a quarta fase da quarentena total para frear a pandemia de coronavírus com flexibilizações para as pessoas saírem, por uma hora, até 500 metros das suas casas, em cidades com menos de 500 mil habitantes.

"Vamos autorizar que qualquer pessoa possa sair em torno de 500 metros da sua casa para fins recreativos, mas não desportivos. Vão poder andar e tomar ar por uma hora diariamente, mas não correr nem andar de bicicleta", esclareceu o presidente Alberto Fernández.

Para metade da população que vive nos grandes centros urbanos do país com mais de 500 mil habitantes, como Buenos Aires, Córdoba, Rosário, Santa Fé, Mar del Plata, Tucumán e Mendoza, a quarentena vai continuar com restrição total. A quarentena na Argentina foi imposta em 20 de março e essa é a terceira prorrogação anunciada pelo governo.

Porém, para a outra metade da população que vive nas cidades com menos de 500 mil pessoas, onde não houve registo de casos nos últimos dias, começa uma fase de flexibilização. A decisão de como administrar essa flexibilização caberá aos governadores de cada província.

"Agora começa uma nova fase. Deixamos nas mãos dos governadores o controle de quais atividades poderão abrir. Vamos permitir que metade da população se mobilize", anunciou Fernández.

O presidente, no entanto, ressaltou cinco requisitos que deverão ser cumpridos pelos governadores que flexibilizarem as atividades: o tempo de duplicação do número de casos não poderá ser inferior a 15 dias, o sistema de saúde tem de ser capaz de atender a procura, a avaliação demográfica e a vulnerabilidade social da área, a garantia de que apenas metade da população possa sair de casa a cada dia e zonas livres de transmissão comunitária.

05:50 - EUA registram mais 2.494 mortes; total passa de 53 mil

Os Estados Unidos registaram mais 2.494 mortes nas últimas 24 horas por covid-19, quase o dobro em relação ao dia anterior, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

No total, 53.511 pessoas morreram nos Estados Unidos. O número de infectados subiu para 936.293, com pouco mais de 96 mil pessoas sendo consideradas curadas.

Os Estados Unidos são o país com maior número de mortos por covid-19 e de casos confirmados no mundo.



05:42 - China anuncia mais 11 casos e 11º dia consecutivo sem registrar mortes

A China anunciou hoje 11 novos casos de pessoas com covid-19, mas destacou que o país não registrou nenhuma nova morte pelo 11º dia consecutivo.

A contagem oficial chinesa elevou para 82.827 o número de pessoas infectadas.

Cinco dos novos casos ocorreram na província de Heilongjiang, uma área da fronteira nordeste com a Rússia que vem sofrendo um aumento de infecções.

Outro caso ocorreu na província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong. Outros cinco foram importados.

As autoridades chinesas informaram também que mil pessoas testaram positivo, mas não apresentam nenhum sintoma, encontrando-se sob observação médica, mas fora da contagem confirmada de casos.



05:35 - França fica próxima das 23 mil mortes por Covid-19 após 369 novas vítimas

A França chegou a 22.614 mortes por Covid-19, após os 369 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, dos quais 198 ocorreram em hospitais, num total de 14.050 nesses centros médicos, de acordo com o boletim divulgado na noite de sábado pelas autoridades locais.

As outras 8.564 mortes ocorreram em casas de repouso e centros de dependência, embora, neste caso, o aumento de 171 casos não implique que as mortes ocorreram nesse período, pois o governo recebe seus dados gradualmente.

O Ministério da Saúde francês disse que 28.222 pessoas ainda estão hospitalizadas, embora o saldo entre internações e altas continue negativo, com 436 pacientes a menos neste momento.

O número de internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) continua em queda, com um total de 4.725 pessoas, 145 a menos do que ontem.

Desde o início da epidemia, 87.254 pessoas foram hospitalizadas na França, mais de 15 mil delas em UTIs e 124.114 casos do novo coronavírus foram confirmados, acrescentou o Ministério, lembrando da importância de respeitar o confinamento previsto até 11 de maio. EFE



