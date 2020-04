++ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus ++

Resumo desta quinta-feira (23/04):

Mundo tem mais de 2,6 milhões de casos, mais de 183 mil mortes e mais de 715 mil recuperados

Brasil soma 45.757 infecções e 2.906 mortes, segundo Ministério da Saúde

Merkel pede disciplina aos alemães e diz que pandemia ainda está no início

Estados brasileiros começam a flexibilizar medidas de isolamento

As atualizações estão no horário de Brasília (para atualizar, pressione Ctrl+F5):

09:39 - Metade das mortes na Europa ocorreu em casas de repouso, alerta OMS

O diretor regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, afirmou que praticamente a metade das mortes por covid-19 no continente europeu ocorreu em casas de repouso, o que chamou de "tragédia inimaginável".

Kluge alertou para o "quadro profundamente preocupante" do impacto da doença em longo prazo nessas instituições, onde os cuidados médicos são "com frequência, notoriamente negligenciados".

Ele observou que os profissionais de saúde nas casas de repouso estão muitas vezes sobrecarregados e são, com frequência, mal pagos, e pediu mais equipamentos de proteção para essas pessoas, a quem chamou de "heróis esquecidos" da pandemia.

O diretor da OMS alertou ainda que, enquanto as epidemias em alguns países europeus parecem se estabilizar ou diminuir de intensidade, a crise ainda está longe de acabar.

Segundo afirmou, em torno da metade dos casos e mortes por covid-19 ocorreram na Europa. Além disso, na semana passada, os números aumentaram no leste do continente em países como a Rússia, Turquia e Ucrânia.

09:00 - Itália inicia testes com anticorpos na região mais afetada pela pandemia

A Itália começou a realizar nesta quinta-feira testes com anticorpos na região mais afetada pela epidemia de covid-19, para avaliar o nível de imunidade à doença na população.

A Lombardia, a região mais atingida pela crise em toda a Europa, aposta na ciência em torno da chamada "imunidade de rebanho" para a volta da normalidade com maior rapidez e segurança. Os testes verificam a presença de anticorpos no sangue nos indivíduos expostos ao vírus, permitindo calcular o nível de imunidade.

As autoridades de saúde anunciaram a realização de 20 mil testes diários na Lombardia. Os primeiros serão realizados em profissionais de saúde, pessoas em quarentena com sintomas da doença e aqueles que estiveram em contato com essas pessoas, além de outras com sintomas mais amenos.

O governo espera ampliar os testes para toda a Lombardia até o dia 29 de abril. A doença matou quase 13 mil pessoas na região densamente povoada, cuja capital é Milão, o que representa mais da metade dos óbitos registrados em todo o país.

O diretor do Conselho Nacional de Saúde da Itália, Franco Locatelli, disse no mês passado que os testes com anticorpos podem ajudar a determinar de que forma o vírus se espalha. Os dados ainda poderão fornecer informações que deverão ser úteis no desenvolvimento de estratégias para a retomada das atividades no país, como, por exemplo, decidir quais categorias devem ou não retornar ao trabalho.

Apesar de a Alemanha ter iniciado os testes com anticorpos e países com a Finlândia e o Reino Unido anunciarem planos para fazê-lo, ainda restam dúvidas sobre a confiabilidade dos dados recolhidos através desses testes.

Os testes realizados com amostras de saliva e secreções nasais determinam apenas se uma pessoa está ou não infectada pelo coronavírus. Na Lombardia, esses exames revelaram que 24% das pessoas testadas estavam contaminadas pelo Sars-Cov-2.

07:55 - Vacina testada na Alemanha não estará disponível antes de 2021

Após dar o sinal verde para os primeiros testes clínicos de uma potencial vacina contra a covid-19, o Instituto Paul Ehrlich, a autoridade reguladora da Alemanha, afirmou que o medicamento não deverá estar disponível até 2021.

O objetivo, segundo o diretor do instituto, Klaus Cichutek, é criar uma vacina que seja eficaz e, ao mesmo tempo, não tenha efeitos colaterais danosos.

Os primeiros testes serão realizados em 200 voluntários saudáveis, ​​com idades entre 18 e 55 anos, enquanto a segunda fase deverá incluir voluntários pertencentes a grupos de alto risco, ou seja, idosos e pessoas com histórico de doenças, e abranger até 500 pessoas.

Cichutek disse que os resultados iniciais podem demorar ainda três meses. Se houver êxito, poderá haver testes mais amplos, envolvendo milhares ou dezenas de milhares de participantes.

07:05 - Merkel pede disciplina aos alemães e diz que pandemia ainda está no início

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, pediu resistência e disciplina aos cidadãos do país em relação às medidas para deter a disseminação do novo coronavírus. Segundo afirmou, a pandemia de covid-19 está ainda na fase inicial e a atual situação "pode enganar". Ela expressou preocupação com um relaxamento excessivo do distanciamento social por parte dos alemães após o governo federal e os estados determinarem a reabertura de parte do comércio no país.

A Alemanha possui o quinto maior número de casos de covid-19 em todo o mundo, atrás dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália e da França, mas conseguiu manter um número baixo de mortes devido aos testes em massa realizados desde o início da epidemia no país.

Até o momento são 140.046 casos confirmados, com 5.094 mortes, com os dados recentes demonstrando que o número de pessoas curadas supera o de novas infecções. "É precisamente porque os números aumentam as nossas esperanças que me sinto obrigada a dizer que esse resultado parcial é frágil. Estamos sobre gelo fino", observou a chanceler durante pronunciamento ao Bundestag (Parlamento alemão).

"Não estamos na fase final da pandemia, estamos ainda no início", observou. As restrições em vigor no país permanecerão até o dia 3 de maio, com as escolas reabrindo a partir do dia 4. Merkel vai se reunir novamente com os governadores no dia 30 de abril para avaliar como proceder a partir do início do próximo mês.

"Se demonstrarmos a maior resistência e disciplina possível ainda no começo da pandemia, poderemos retomar a vida pública, econômica e social com maior rapidez e sustentabilidade", disse a chanceler.

Ela também pediu à União Europeia (UE) o estabelecimento de um pacote de ajuda econômica para lidar com a instabilidade gerada pela pandemia pelos próximos dois anos. "No espírito da solidariedade, devemos estar preparados, por um período de tempo limitado, para fazer contribuições bastante diferentes – o que quer dizer, muito maiores – ao orçamento da UE", ressaltou.

06:12 - Estados brasileiros começam a flexibilizar medidas de isolamento

Nove estados e o Distrito Federal começaram a relaxar as medidas de isolamento social impostas para deter a disseminação do novo coronavírus, com o retorno parcial do comércio e a retomada de algumas atividades públicas.

Em Santa Catarina, restaurantes, shopping centers e academias de ginástica receberam permissão para reabrir, com a obrigação de os clientes usarem máscaras de proteção e limparem as mãos com álcool em gel. As lojas podem apenas atender clientes até a metade de suas capacidades, e a prova de roupas e produtos está proibida.

Apesar da obrigação de se observar a distância de 1,5 metro entre as pessoas, imagens divulgadas na imprensa mostravam aglomerações em um shopping center de Blumenau. Especialistas temem pelos riscos à saúde da população e por uma provável sobrecarga no sistema caso ocorra um aumento exponencial de casos de covid-19.

Outros estados que começaram a flexibilizar as medidas de isolamento são Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Espírito Santo, Sergipe, Goiás, Minas Gerias e o Distrito Federal.

Resumo desta quarta-feira (22/04):

Mundo tem mais de 2,5 milhões de casos, mais de 179 mil mortes e mais de 700 mil recuperados

Brasil soma 45.757 infecções e 2.906 mortes, segundo Ministério da Saúde

Reino Unido registra mais de 18 mil mortes

Partido A Esquerda pede 1.500 euros e anistia para ilegais na Alemanha

Máscara será obrigatória em toda a Alemanha

Brasil segue EUA e não endossa medida da ONU por cooperação contra covid-19

Média de enterros triplica em Manaus

Alemanha autoriza primeiro teste de vacina em humanos no país

Estudo nos EUA sugere ineficácia da hidroxicloroquina

