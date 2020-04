+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quarta-feira (22/04):

Mundo tem mais de 2,5 milhões de casos, mais de 179 mil mortes e mais de 700 mil recuperados

Brasil soma 43.079 infecções e 2.741 mortes, segundo Ministério da Saúde

Reino Unido registra mais de 18 mil mortes

Socialistas pedem 1.500 euros e anistia para ilegais na Alemanha

Máscara será obrigatória em toda a Alemanha

Brasil segue EUA e não endossa medida da ONU por cooperação contra covid-19

Média de enterros triplica em Manaus

Alemanha autoriza primeiro teste de vacina em humanos no país

Estudo nos EUA sugere ineficácia da hidroxicloroquina

14:40 - Governo de São Paulo apresenta plano para relaxamento da quarentena

O governador de São Paulo, João Doria, apresentou o plano para o relaxamento da quarentena decretada no estado. A reabertura gradual da economia começará em 11 de maio. Segundo Doria, a proposta priorizará setores com maior vulnerabilidade econômica e menor risco à saúde, porém, não foi divulgado ainda quais estabelecimentos poderão voltar a funcionar nessa data.

"Numa pandemia como essa, quem determina os nossos passos são a saúde e a medicina. A saúde e a ciência e assim continuará a partir de 11 de maio, após o término da atual quarentena que vai até 10 de maio. Vamos levar em conta situações locais, regionais e setores que possam retornar a economia com as devidas medidas de proteção", disse Doria.

O plano prevê que as autorizações para a reabertura do comércio dependem da situação específica de cada região em relação à evolução da pandemia. Os locais serão classificados em três zonas de risco: vermelha, amarela e verde. Entre os critérios da classificação estão o número de leitos em hospitais da região e de testes disponíveis. Para cada setor, protocolos que estipulam medidas de higiene e segurança serão desenvolvidos.

A quarentena no estado de São Paulo começou em 24 março e foi prolongada duas vezes. Até agora, o estado, que é o epicentro da pandemia no país, registrou mais de 15 mil casos do novo coronavírus e mais de mil mortes.

14:15 - Número de mortos na Itália passa de 25 mil

O número de mortes em decorrência da covid-19 na Itália chegou a 25.085 nesta quarta-feira, 437 a mais do o total apresentado no boletim do dia anterior. Foram ainda registradas 3.370 novas infecções, com o total chegando a 187.327, segundo a agência de Defesa Civil do país. A soma de pacientes considerados curados já é de 54.543, com as 2.943 altas das últimas 24 horas.

Foi ainda registada uma redução dos hospitalizados, que ficou em 23.805. Destes, 2.384 deram entrada em unidades de terapia intensiva. Em casa, isolados, estão 81.510 pessoas que deram positivo em exames.

13:30 - Berlim cancela maratona devido à pandemia

A decisão do governo de Berlim de proibir na cidade eventos com mais de 5 mil participantes até 24 de outubro levou ao cancelamento da maratona, que estava marcada para ocorrer em 27 de setembro. Quase 50 mil corredores já haviam se inscrito para participar da prova.

No ano passado, 47 mil corredores participaram da maratona de Berlim. Os organizadores da corrida afirmaram ao jornal local Tagesspiegel terem sido pegos de surpresa. A meia maratona, que deveria ocorrer em 5 de abril, também já havia sido cancelada devido à pandemia de covid-19.

Em 2019, maratona reuniu 47 mil corredores em Berlim

11:20 - Reino Unido registra mais de 18 mil mortes

O número de pacientes de covid-19 que morreram em hospitais no Reino Unido aumentou para 18.100, um crescimento de 763 em relação ao balanço do dia anterior. Na véspera, haviam sido registrados 828 óbitos. Segundo informação das autoridades de saúde do país, o número de infecções confirmadas aumentou para quase 133.500.

Uma reportagem do jornal Financial Times, entretanto, indica que o número de mortes em decorrência do novo coronavírus é consideravelmente maior. Estatísticas divulgadas pela publicação, que também incluem suspeitos de terem a doença, mas que não foram testados e morreram em casa, listam 41 mil óbitos.

O governo britânico vem enfrentando duras críticas por sua gestão da pandemia, com relatos frequentes de falta de equipamento de proteção para funcionários de hospitais e casas de repouso. As autoridades do país também são acusadas de não disponibilizar testes para mais pessoas com sintomas, os tendo primeiramente limitado aos pacientes hospitalizados, estendendo só recentemente a medida aos profissionais de saúde, seus familiares e outros trabalhadores essenciais.

10:50 - Socialistas pedem 1.500 euros e anistia para ilegais na Alemanha

Em uma carta aberta à chanceler federal alemã, Angela Merkel, e ao ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, deputados do partido socialista A Esquerda pedem a rápida legalização de todas as pessoas sem permissão de residência na Alemanha e uma ajuda de 1.500 euros para cada uma delas.

"Pessoas sem documentos também fazem parte da população alemã", escreve o deputado Lorenz Gösta Beutin, líder da iniciativa, que argumenta que os ilegais devem receber auxílio estatal por razões humanitárias.

O texto, divulgado pela revista Der Spiegel, pede também uma "anistia geral imediata para todas as pessoas sem permissão de residência". O dia 22 de março é sugerido como a data-chave. Além disso, o texto pede que todas as deportações devam ser suspensas.

A carta recebeu assinatura de 27 dos 69 integrantes da bancada do A Esquerda no Parlamento alemão.

10:20 - Máscara será obrigatória em toda a Alemanha

A partir da próxima semana, passa a vigorar a obrigatoriedade do uso de máscara protetora em determinados locais públicos em todos os estados da Alemanha. Renânia do Norte-Vestfália, Baixa Saxônia, Renânia-Palatinado, Sarre e Bremen anunciaram nesta quarta-feira um regulamento correspondente, prevendo o uso obrigatório do acessório no transporte público e no comércio. Brandemburgo também adotará a medida, depois que 10 estados federais já haviam adotado ou anunciado regulamentos similares até esta terça-feira.

A entrada em vigor da obrigatoriedade de máscara será na segunda-feira, dando a cidadãos e empresas comerciais o tempo necessário para se preparar aos novos regulamentos.

"As máscaras podem contribuir para reduzir ainda mais o risco de infecção, de acordo com o lema: eu protejo você, você me protege", disse Malu Dreyer, governadora de Renânia-Palatinado.

A maioria dos estados alemães já havia decidido ou anunciado a obrigatoriedade da máscara nos últimos dias. Renânia do Norte-Vestfália e Brandemburgo, em particular, rejeitaram a ideia inicialmente, mas depois mudaram de opinião, devendo aprovar oficialmente a medida nesta quinta-feira.

Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental decidiu na quarta-feira ampliar ao comércio a obrigatoriedade da máscara, que valia apenas para o transporte público, a partir de segunda-feira. Qualquer pessoa que não cumpra a medida pode ser multada em 25 euros. Já em Berlim, a máscara será obrigatória no transporte público, mas não em lojas, conforme decisão do governo da capital alemã divulgada nesta terça-feira.

Obrigatoriedade de máscara em determinados locais públicos passa a vigorar na segunda-feira em todo o país

9:40 - Estudo nos EUA sugere ineficácia da hidroxicloroquina

A hidroxicloroquina, medicamento contra a malária amplamente apontado como uma possível cura para a covid-19, mostrou menos efetividade que o tratamento padrão, sendo até associada a mais mortes entre veteranos de guerra, segundo um estudo realizado nos EUA.

O estudo foi realizado através da análise dos registros médicos de 368 veteranos americanos contaminados com a doença, tratados na rede de hospitais para ex-combatentes nos Estados Unidos e que morreram ou tiveram alta até 11 de abril.

A taxa de mortalidade dos que usaram hidroxicloroquina foi de 28%, em comparação com 22% quando a droga foi tomada com o antibiótico azitromicina – combinação favorecida pelo cientista francês Didier Raoult, cujo estudo sobre o assunto em março provocou uma onda de interesse global pela droga. Já a taxa de mortalidade dos que receberam o tratamento padrão foi de 11%.

A hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, era mais provável de ser prescrita para pacientes com doenças mais graves, mas os autores descobriram que o aumento da mortalidade persistiu mesmo depois de feitos ajustes estatísticos nas taxas mais altas de uso.

Outras limitações do estudo, que ainda será submetido à análise de especialistas, incluem o fato de que ele não atribuiu pessoas aleatoriamente a grupos, já que se trata de uma análise feita em retrospecto, o que significa que investigou registros do que já havia acontecido.

Além disso, os resultados são difíceis de generalizar porque a população era altamente específica: a maioria dos pacientes era do sexo masculino, com idade média acima de 65 anos, grupo que é afetado desproporcionalmente por doenças subjacentes, como diabetes e doenças cardíacas.

Apesar das várias limitações do estudo, ele contribui para adicionar mais dúvidas sobre a eficácia do medicamento, que tem entre seus defensores os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro.

9:10 - Trump anuncia assinatura de decreto suspendendo imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou para esta quarta-feira a assinatura do decreto para impedir temporariamente a imigração no país. Ele havia divulgado a medida nesta terça-feira. Com ela, o presidente afirma que pretende proteger os trabalhadores locais em meio à pandemia de coronavírus.

"Vou assinar a ordem executiva que proíbe a imigração em nosso país hoje", escreveu ele no Twitter. A medida está programada para durar 60 dias e afetará vistos de trabalho temporário e green cards, documento que dá residência permanente ao beneficiário.

Presidente dos EUA, Donald Trump

8:50 - Reino Unido testa potencial vacina em voluntários

Uma potencial vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido, deve começar a ser testada em voluntários humanos nesta quinta-feira.

O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que seu país está na "vanguarda do esforço global" para produzir uma vacina e está investindo na capacidade de fabricação para garantir que, em caso de sucesso, a substância seja disponibilizada ao público o mais rápido possível.

"O desenvolvimento de vacinas é um processo de tentativa e erro, e tentativa novamente", disse ele, acrescentando que o governo está "apostando tudo" em projetos de vacinas.

A Universidade de Oxford receberá 20 milhões de libras (mais de 132 milhões de reais) do governo, segundo Hancock. Outro projeto no Imperial College London receberá 22,5 milhões de libras.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que o desenvolvimento de uma vacina segura levará de 12 a 18 meses, mas os cientistas de Oxford dizem ter esperança de poderem produzir 1 milhão de doses de uma vacina experimental já em setembro.

8:20 - Primeira morte por covid-19 nos EUA ocorreu 20 dias antes do reportado

As primeiras mortes por coronavírus nos Estados Unidos ocorreram semanas antes do que se pensava inicialmente, segundo autoridades de saúde da Califórnia. Autoridades em Santa Clara revelaram que as autópsias de duas pessoas que morreram sem diagnóstico em casa nos dias 6 e 17 de fevereiro revelaram sinais de covid-19. Também foi comprovado que uma terceira morte, em 6 de março, foi causada pelo vírus. A primeira morte oficial por coronavírus nos EUA foi relatada em 26 de fevereiro.

As autoridades locai disseram que as três pessoas morreram em casa, num momento em que os testes eram muito limitados e estavam disponíveis apenas para quem retornava de áreas de alto risco ou para quem recorria a um médico com sintomas de coronavírus.

Nesta semana, um estudo publicado pela Universidade de Stanford e que analisou 3.300 voluntários em Santa Clara mostrou que o número de infecções por coronavírus é pelo menos 50 vezes maior que o número confirmado pelas autoridades.

Mais de 800 mil pessoas nos EUA foram diagnosticadas com covid-19 e mais de 45 mil morreram devido à doença.

7:40 - Alemanha autoriza primeiro teste em humanos para vacina no país

A Alemanha autorizou seu primeiro teste clínico de uma possível vacina para o novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira (22/04) a autoridade reguladora do país, o Instituto Paul Ehrlich. A firma Biontech recebeu sinal verde para testar quatro variantes de um componente desenvolvido por ela em cooperação com a gigante americana Pfizer. O estudo será realizado em cerca de 200 voluntários. O teste clínico deverá testar sobretudo a tolerância e a segurança da substância.

O estudo, que foi o quarto a ser autorizado no mundo, representa, segundo o Instituto Paul Ehrlich, um "passo significativo" para tornar a vacina disponível o mais rapidamente possível. A entidade afirmou que a aprovação é "resultado de uma avaliação cuidadosa do perfil de risco e benefício potencial da possível vacina".

Os testes serão realizados em 200 voluntários saudáveis, ​​com idades entre 18 e 55 anos, enquanto a segunda fase deverá incluir voluntários pertencentes a grupos de alto risco, ou seja, idosos e pessoas com histórico de doenças, e abranger até 500 pessoas.

Nem o Instituto Paul Ehrlich nem os desenvolvedores especificaram quando o teste começará, embora a Biontech tenha afirmado em comunicado que seria "em breve" e "mais cedo do que nossas expectativas". Segundo o Instituto Paul Ehrlich, essa fase de testes dura de três a cinco meses, e só aí parte-se para um teste mais amplo.

O instituto também ressaltou que mais testes clínicos de substâncias candidatas à vacina contra a covid-19 devem começar na Alemanha nos próximos meses.

6:40 - Estado dos EUA processa China por gestão da crise de covid-19

O estado americano do Missouri entrou nesta terça-feira (21) com uma ação num tribunal federal dos EUA contra a liderança chinesa pela conduta de Pequim na gestão da pandemia de covid-19, exigindo reparação por danos causados.

Segundo o procurador-geral do estado, Eric Schmitt, a liderança do país asiático fez pouco para impedir a disseminação da enfermidade e silenciou denunciantes, devendo ser responsabilizada por "mentir para o mundo sobre o perigo e a natureza contagiosa da covid-19".

A ação alega que até 23 de janeiro o governo chinês ocultou a seriedade do surto ao mundo. O processo acusa a China de negar no início da crise haver risco de transmissão de pessoa para pessoa. A imunidade soberana, no entanto, protege a China de ser processada por um Estado.

No entanto, Schmitt afirma que seu argumento legal é válido, pois considera o Partido Comunista da China um ator não estatal. A China rejeitou seguidamente acusações de que adiou a revelação de detalhes da gravidade da pandemia.

06:00 - Alemanha registra mais de 2 mil novos casos em um dia

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), órgão de prevenção e controle de doenças da Alemanha, o número de infecções no país cresceu em 2.237 nas últimas 24 horas, chegando a 145.694. Além disso, ocorreram mais 281 mortes pela covid-19, aumentando a cifra total de óbitos decorrentes da doença no país para 4.879. Cerca de 99.400 pacientes se recuperaram, correspondendo a um aumento de 4.200 em relação ao dia anterior.

05:10 - Média de enterros triplica em Manaus, e cemitério cava valas comuns

O estado do Amazonas enfrenta uma alta incomum no número de enterros, que triplicaram devido à pandemia e ao colapso do sistema de saúde local. O maior cemitério de Manaus teve que abrir valas comuns para sepultar vítimas de covid-19. Antes da pandemia, cerca de 30 corpos eram enterrados diariamente no cemitério Nossa Senhora Aparecida, também conhecido como Parque Tarumã, no bairro Tumarã. Nos últimos dias, a média diária ultrapassou cem enterros.

Nas valas, chamadas pela prefeitura de trincheiras, são enterrados caixões lado a lado. A prefeitura diz que, apesar do procedimento de escavação, são preservadas as identidades dos corpos, com a garantia do distanciamento entre os caixões e da identificação dos túmulos.

A prefeitura de Manaus também instalou duas câmaras frigoríficas no cemitério para guardas os corpos antes do enterro.

Escavação de valas comuns no cemitério Nossa Senhora Aparecida, também conhecido como Parque Tarumã

04:00 - Brasil segue EUA e não endossa medida da ONU por cooperação contra covid-19

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou na noite desta segunda-feira (20/04), uma resolução pedindo uma cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso global a medicamentos, vacinas e equipamentos médicos para enfrentar a pandemia de coronavírus.

O Brasil, juntamente com países como Estados Unidos, Hungria, Venezuela, Irã e Rússia, esteve entre as 14 nações que não endossaram a medida – entre os 193 membros da ONU.

Como a Assembleia Geral não está promovendo votações devido à pandemia, um rascunho da resolução circula entre os Estados-membros e, caso algum país apresente objeções à medida dentro do prazo de avaliação, ela é derrubada. Normalmente os documentos são aprovados por votação ou consenso.

Cada país pode endossar a proposta como patrocinador ou co-patrocinador. Países que não escolhem uma dessas opções mas também não fazem objeções à resolução estão, em tese, apoiando o texto.

Na prática, os 14 países que não patrocinaram o texto não o endossaram, mas também não impediram sua aprovação.

A resolução foi apresentada pelo governo do México. Ela pede que o secretário-geral da ONU, António Guterres, coopere com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para coordenar, identificar e recomendar opções que garantam o acesso justo, transparente e eficientes a remédios, equipamentos e futuras vacinas, em especial em países em desenvolvimento.

O texto também encoraja os Estados-membros a trabalharem em conjunto para aumentar a pesquisa sobre vacinas e medicamentos e a colaboração científica.

A resolução "reafirma o papel fundamental" da ONU na coordenação de uma resposta global à pandemia e "reconhece o papel de liderança crucial" desempenhado pela OMS.

