+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta terça-feira (21/04):

Mundo tem quase 2,5 milhões de casos de covid-19, mais de 150 mil mortes e 653 mil recuperados

Brasil registra 40.581 infecções e 2.575 mortes

Oktoberfest de Munique é cancelada devido à pandemia

Trump anuncia suspensão da imigração para os EUA

Pressione Ctrl+F5 para atualizar a página. As atualizações estão no horário de Brasília:

06:30 - Pandemia está "ampliando" ameaças à liberdade de imprensa, diz RSF

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) alertou que a pandemia de coronavírus está "ampliando" as ameaças à liberdade de imprensa em todo o mundo. Em seu índice anual, divulgado nesta terça-feira, a entidade sediada em Paris disse que alguns regimes autoritários se aproveitaram do surto para impor medidas extraordinárias. Também acusou a China e o Irã de censurar informações sobre o vírus.

"O surto de coronavírus revelou a lição mais importante dessa crise, a de que a censura na China não diz apenas respeito ao povo chinês. Também é uma ameaça para qualquer pessoa na Terra", disse o chefe da RSF no Leste Asiático, Cedric Alviani, ao correspondente da DW William Yang.

"Certamente existe uma relação estreita entre o regime e a censura, e o fato de eles terem tentado esconder todas as informações sobre a epidemia durante o primeiro mês é a melhor prova disso", concluiu.

05:50 - Trump anuncia suspensão da imigração para os EUA

O presidente americano, Donald Trump, anunciou a suspensão temporária da imigração para os Estados Unidos para "proteger os empregos" no país, em meio à crise econômica causada pela pandemia de covid-19.

"À luz do ataque do Invisível Inimigo, assim como da necessidade de proteger os empregos de nossos grandes cidadãos americanos, eu vou assinar uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos!", escreveu Donald Trump nesta segunda-feira (21/04) no Twitter. Ele não deu detalhes sobre a implementação e o tempo de vigência da medida.

O novo coronavírus já matou mais de 42 mil pessoas nos Estados Unidos, onde foram já registrados quase 788 mil casos de infeção. Cerca de 22 milhões de americanos ficaram sem emprego devido às consequências econômicas da epidemia.

05:30 - Oktoberfest de Munique é cancelada

A edição deste ano da Oktoberfest de Munique foi cancelada em razão da pandemia de covid-19. Maior festival de cerveja do mundo, o evento costuma atrair mais de 6 milhões de pessoas anualmente e estava programado para ocorrer de 19 de setembro a 4 de outubro. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (21/04) pelo prefeito de Munique, Dieter Reiter, e pelo governador da Baviera, Markus Söder.

"Concordamos que o risco seria alto demais. Não há como manter distância nem trabalhar com máscara de proteção, isso é impossível", disse Söder.

Cerca de um terço dos visitantes da festa costuma vir do exterior, o que propiciaria ainda mais a disseminação do coronavírus e, caso isso ocorresse, a reputação de Munique e da Baviera ficaria prejudicada por muito tempo, enfatizou Söder.

O cancelamento da festa vinha sendo discutido desde março. O anúncio não deixa apenas os amantes da cerveja tristes, mas é um enorme baque para a economia: a economia de Munique lucra cerca de 1,2 bilhão de euros por ano com o evento.

A decisão deveria ser anunciada até junho, antes do início da montagem das estruturas da festa, que ocorre habitualmente em julho, mas de acordo com Reiter, não havia sentido em "dar esperança", sabendo que certamente o evento não ocorreria.

Nos seus mais de 200 anos de história, a Oktoberfest já foi cancelada outras vezes, como em tempos de guerra, e duas vezes no século 19 em razão da cólera.

De acordo com o Instituto Robert Koch, órgão de prevenção e controle de doenças da Alemanha, a Baviera é o estado com maior número de casos (38.310) e de mortes (1.336) em decorrência da covid-19. No total, o país tem 143.457 infecções e 4.598 óbitos. O número de curados é de 95.200.

Resumo dos principais acontecimento desta segunda (20/04):

Preço do petróleo desaba nos EUA e fecha em nível negativo pela 1° vez na história

Itália tem menor número de novos casos diários de covid-19desde 10 de março

Bolsonaro diz esperar que esta seja a última semana de quarentena no país

Alemanha começa a reabrir comércio e escolas

França ultrapassa marca das 20 mil mortes

Casos passam de 200 mil na Espanha

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter