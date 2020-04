+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo deste domingo (19/04):

Mundo tem 2,2 milhões de casos confirmados e 151 mil mortes

Brasil tem 36.599 casos e 2.347 mortes, segundo Ministério da Saúde

China registra novos casos de contágio local

Maduro diz que covid-19 pode adiar eleições legislativas na Venezuela

Aumento no número de casos bate recorde na Rússia

07:41 – Espanha registra menor número de óbitos diários em um mês

A Espanha registou, nas últimas 24 horas, 410 mortes devido ao novo coronavírus, o menor número em um mês. Ao todo, 20.453 pessoas morreram no país em decorrência da covid-19.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, houve também uma queda no número de novos casos diários, com 4.218 registrados nas últimas 24 horas. O total de infecções no país até o momento é de 195.944. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 77.357 pessoas foram consideradas como curadas.

Desde 15 de março, a Espanha está em estado de emergência. O chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou no sábado o prolongamento deste período por mais duas semanas, até 9 de maio. Apesar da extensão, Sánchez disse que as medidas de confinamento podem em breve serem flexibilizadas, começando por permitir a crianças a possibilidade de se exercitar ao livre já a partir de segunda-feira.

"Progressivamente, vamos tomar mais medidas e espero que isso seja o mais rapidamente possível", disse Sánchez, ao mesmo tempo que advertia que, se forem registrados "reveses" na luta contra a covid-19, as decisões serão revistas.

07:15 – Alemanha registra mais de 2,4 mil novos casos de covid-19

O Instituto Robert Koch (RKI) reportou 2.458 novos casos diários de coronavírus neste domingo, com o total chegando a 139.897. O país registrou 184 mortes. Ao total são 4.249 óbitos em decorrência da covid-19.

O número de pacientes recuperados continuou aumento em proporção maior ao de novos casos. Nas últimas 24 horas, 2.700 pessoas se recuperaram da covi-19. O total de curados é 88.000.

06:45 – Aumento no número de casos bate recorde na Rússia

A Rússia reportou neste domingo um aumento diário recorde no número de casos de covid-19. Em 24 horas, foram registradas 6.060 novas infecções no país, com o total chegando a 42.853.

O número de casos do novo coronavírus na Rússia começou a aumentar acentuadamente neste mês, embora o país tenha registrado bem menos infecções do que várias nações europeias.

Neste domingo, a Igreja Ortodoxa pediu que os fieis fiquem em casa na Páscoa, que é celebrada uma semana depois da dos católicos e protestantes devido a um calendário diferente.

Em decorrência da data, o presidente russo, Vladimir Putin, divulgou uma mensagem em vídeo desejando saúde e felicidade aos russos. "Tudo ficará bem com a ajuda de Deus", afirmou.

06:30 – Maduro diz que covid-19 pode adiar eleições legislativas na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que a pandemia de covid-19 pode levar ao adiamento das eleições legislativas previstas para dezembro.

"Não sei se teremos eleições neste ano, porque temos esta prioridade [a pandemia] e seria irresponsável da minha parte dizer agora que as eleições devem ser realizadas", declarou Maduro à rádio La Pizarra.

Maduro impôs quarentena no país para conter avanço da pandemia

Caso seja necessário, a decisão será tomada pelo Supremo Tribunal do país, acrescentou o chefe de Estado venezuelano.

Na Venezuela estão oficialmente confirmados 227 casos do novo coronavírus e nove mortes. O país está desde 13 de março em estado de alerta, decretado por 30 dias e prolongado por igual período. Desde 16 de março, os venezuelanos estão em quarentena e impedidos de circular livremente entre os vários estados do país.

06:05 – Coreia do Sul registra menor aumento no número de casos em dois meses

Pela primeira vez em dois meses, o aumento no número de casos de coronavírus na Coreia do Sul ficou abaixo de dez. O país afirmou que apenas oito novas infecções da covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas.

Ao todo, o país registrou 10.661 casos de covid-19 e 234 mortes em decorrência da doença. O número de infecções vem caindo na Coreia do Sul nas últimas semanas. Apesar desta diminuição, autoridades de saúde sul-coreanas têm alertado para a possibilidade de um amplo "contágio silencioso", com a redução das medidas de distanciamento social.

05:30 – China registra novos casos de contágio local de coronavírus

A China registou 16 novos casos da covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo sete de contágio local, informou a Comissão de Saúde do país.

O país asiático mantém assim a tendência de queda no número de infetados, depois de um aumento significativo, no início da semana, sobretudo de casos importados. A maioria foi trazida por cidadãos chineses que entraram na província de Heilongjiang vindos da Rússia.

Entre os casos de contágio local, seis foram registrados em Heilongjiang e um na província de Guangdong. Nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas no país.

O número total de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia é de 82.735, incluindo 4.632 mortos. Até o momento, 77.029 se recuperaram da covid-19.

05:00 – Maioria dos brasileiros defende punição por violação de quarentena

Segundo Datafolha, 79% dos brasileiros apoiam aplicação de algum tipo de sanção para quem desrespeita medida para conter avanço da pandemia. Advertência verbal e multa são as opções preferidas dos entrevistados.

A grande maioria dos brasileiros defende a aplicação de punição para aqueles que desrespeitarem a quarentena imposta para conter o avanço da pandemia de covid-19 no país. O dado é de uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (18/04) pelo jornal Folha de São Paulo.

Segundo o levantamento, 79% dos entrevistados apoiam a aplicação de algum tipo de punição para quem desrespeitar a quarentena. Entre eles, 43% é favor de advertências verbais, outros 33% defendem a aplicação de multas e apenas 3% acredita que a prisão seria a punição ideal nestes casos. Já 18% dos brasileiros são contra o controle sobre a circulação de pessoas.

