+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo deste sábado (18/04):

Mundo tem 2,2 milhões de casos confirmados e 151 mil mortes

Mundo tem 2,2 milhões de casos confirmados e 151 mil mortes Brasil tem 33.682 casos e 2.141 mortes, segundo Ministério da Saúde

Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações deste sábado (18/04) – horário de Brasília:

7:40 – Rainha Elizabeth cancela tradicional celebração de seu aniversário

Devido ao coronavírus, a rainha Elizabeth 2ª cancelou a salva de tiros programada para celebrar seu aniversário de 94 anos na próxima terça-feira. Segundo a emissora ITV, a monarca não achou a saudação apropriada em meio à pandemia.

Rainha completa 94 anos na terça-feira

Essa foi a primeira vez que a Elizabeth 2ª pede o cancelamento do ato durante os 68 anos de reinado. A salva de tiros em Londres é usada pela família real para marcar ocasiões especiais, como nascimentos e aniversários.

7:00 – Mais da metade da população mundial está confinada

Mais de 4,5 bilhões de pessoas pelo mundo, mais da metade da população do planeta, está confinada em suas casas devido a medidas de isolamento social impostas em diversos países para conter o avanço da pandemia de covid-19.

O número de casos registrados no mundo ultrapassou 2,23 milhões e o de mortes em decorrência da infecção chegou a 151.657.

6:45 – EUA registram mais de 700 mil casos e estados americanos flexibilizam medidas restritivas

Os Estados Unidos registraram mais de 700 mil casos da covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. O país, que é desde o final de março o mais atingido do mundo pela pandemia, conta agora com 700.282 infecções e 36.773 mortos.

Os Estados Unidos são o país com o mais elevado número de mortos causado pela doença respiratória, à frente da Itália (mais de 22 mil mortos), da Espanha (mais de 19 mil mortos) e de França (mais de 18 mil mortos).

O Presidente americano, Donald Trump, que manifestou o desejo de regressar rapidamente à campanha para a eleição presidencial de novembro, depois de ter considerado que o país " pico de casos" no país tinha provavelmente passado.

Alguns estados americanos, governados por republicanos, começaram a flexibilizar as medidas restritivas impostas para conter o avanço da pandemia. A Flórida autorizou municípios a reabrir praias e parques. O Texas disse que estabelecimentos comerciais podem retomar as vendas nas calçadas. Em Minnesota, foram liberadas as atividades ao ar livre e em Vermont as restrições foram reduzidas para construtoras.

6:00 - O que está em jogo na suspensão do aval de sindicatos a acordos trabalhistas

O governo Jair Bolsonaro obteve nesta sexta-feira (17/04) uma vitória no Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou o uso de acordos individuais entre patrão e empregado, sem participação de sindicatos, para reduzir salários e jornadas de quem ganha até três salários mínimos (3.135 reais) durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia da covid-19.

A regra está na medida provisória 936, de 1º de abril, que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda — iniciativa do governo para tentar manter empregados funcionários de empresas que viram seu faturamento cair durante o isolamento social. A medida tem validade de 120 dias e precisa ser aprovada pelo Congresso para seguir em vigor após esse prazo.

A Constituição Federal determina que salários só podem ser reduzidos por meio de acordo ou convenção coletiva. O governo argumenta, porém, essa exigência atrasaria a celebração dos acordos, com prejuízo para os trabalhadores, que correriam risco de serem demitidos.

Leia a matéria completa

5:30 – China mantém tendência de baixa em novos casos confirmados de coronavírus

A China confirmou mais 27 casos de covid-19 neste sábado,17 deles procedentes do exterior, mais que os 26 contágios contabilizados no dia anterior, informou a Comissão Nacional de Saúde.

Desta forma, o país mantém a redução de casos "importados" que se iniciou na terça-feira, após uma alta significativa devido à volta de cidadãos chineses que estavam na Rússia.

Nenhuma morte foi contabilizada, mas o governo adicionou cinco novos casos suspeitos, todos importados: dois da cidade de Xangai e dois de Heilongjiang.

Na província de Hubei, onde começou a pandemia, não foram detectados novos contágios. Na capital da província, sete pacientes receberam alta e nenhuma morte foi registrada. Ainda há 122 casos de Covid-19 ativos em Hubei, todos em Wuhan, e 27 deles em estado grave.

Os infectados "ativos" no país são 1.058, com 85 em estado grave. Do total de 82.719 casos registrados desde o início da pandemia, 77.029 receberam alta e 4.632 morreram.

5:00 – Mortes por covid-19 passam de mil na África

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África passou de mil nas últimas horas. O continente tem mais de 20 mil casos registados em 52 países.

Segundo o boletim do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas, o número de mortes registadas subiu de 961 para 1.016, enquanto as infeções aumentaram de 18.333 para 19.895. O número de pacientes recuperados passou de 4.352 para 4.642.

O norte de África é a região mais afetada pela covid-19 com 8.746 casos. A África do Sul registra o maior número de infecções, e a Argélia o maior de mortos.

Resumo dos principais acontecimentos de sexta-feira (17/04):

Brasil tem novo recorde diário de mortes, e total passa de 2 mil

Total de mortes em Wuhan aumenta em ao menos 50%

Epidemia na Alemanha se tornou "controlável", diz ministro

Em posse de Teich, Bolsonaro insiste em "reabertura da economia"

São Paulo prolonga quarentena até 10 de maio

Diretor da OMS agradece a Mandetta por seu "serviço ao povo"

FMI apela por bilhões de dólares em ajuda internacional para a África

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter