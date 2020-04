+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quinta-feira (09/04):

Mundo tem quase 1,5 milhão de casos confirmados, mais de 88 mil mortes e 330 mil pacientes recuperados

Brasil registra 15.297 casos confirmados e 800 óbitos, segundo Ministério da Saúde; pacientes recuperados são 127

Estados Unidos registram novo recorde em número de mortes pelo segundo dia seguido e ultrapassam Espanha em óbitos por covid-19

Brasil pagará conta de luz a consumidores de baixa renda por três meses

Mortes na Alemanha ultrapassam 2.100

05:45 – Mortes na Alemanha ultrapassam 2.100, segundo RKI

O número de casos do coronavírus Sars-Cov-2 na Alemanha aumentou para 108.202 (4.974 a mais do que no dia anterior), informou nesta quinta-feira (09/04) o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pelo controle e prevenção de doenças no país. Em 24 horas, o país registrou 246 mortes, elevando o total para 2.107.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o número de casos na Alemanha é de 113.296 e o de mortes, 2.349. É importante destacar que os números do RKI diferem dos contabilizados pela universidade, usados como uma das referências para apurar o número de casos do vírus causador da doença covid-19, pois o instituto alemão apenas reporta os casos recebidos via canais oficiais.

A universidade, por sua vez, tenta manter uma contagem global em tempo real, considerando números reportados pela mídia e autoridades de saúde. A DW leva em conta dados de ambas as instituições.

05:30 – Governo isenta consumidores de baixa renda de pagar conta de luz por 3 meses

O governo federal anunciou que consumidores de baixa renda ficarão isentos da conta de luz por três meses. Na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou duas medidas provisórias (MPs) que possibilitam a ação, parte dos esforços para minimizar a crise provocada pela pandemia.

Uma das MPs altera a legislação e isenta por 90 dias os consumidores beneficiários da tarifa social do pagamento pelo consumo mensal de até 220 kWh. A outra destina R$ 900 milhões para a Conta de Desenvolvimento Energético, valor que será utilizado para custear as contas de luz dos beneficiados.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, as duas medidas solucionam duas questões urgentes identificadas pela pasta e pelo Ministério da Economia: a perda da capacidade de pagamento dos consumidores de baixa renda e a perda da capacidade financeira das distribuidoras de energia elétrica, com o aumento da inadimplência e a redução do consumo de energia.

04:50 – Estados Unidos superam Espanha no número de mortes

Os Estados Unidos passaram a Espanha e agora são o segundo país do mundo com maior número de mortes por covid-19, atrás apenas da Itália. De acordo com dados desta quinta-feira (09/04) da Universidade Johns Hopkins, os EUA têm 14.808 mortes. A Itália registra 17.669 e a Espanha, que agora está em terceiro lugar, 14.792.

No número de casos, os EUA estão em primeiro lugar, com 432.438 infecções, mais de um quarto do total em todo o mundo. Em segundo lugar vem a Espanha (148.220), em terceiro, a Itália (139.422) e em quarto, a Alemanha (113.296).

Na quarta-feira, os Estados Unidos registraram novo recorde diário de mortes: 1.973. No dia anterior, foram 1.939 óbitos.

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de quarta-feira (08/04):

Mundo tem quase 1,5 milhão de casos confirmados, mais de 88 mil mortes e 329 mil pacientes recuperados

Brasil registra 15.927 casos e 800 mortes, segundo Ministério da Saúde

Estados Unidos têm recorde diário de mortes, com quase 2 mil em 24 horas

Economia alemã deve recuar 9,8% no segundo trimestre

Alemanha supera marca de 1 milhão de testes para detectar novo coronavírus

Reino Unido tem recorde diário de mortes por covid-19

