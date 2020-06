+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus (08/06) +

Resumo desta segunda-feira (08/06):

Mundo tem mais de 7 milhões de casos de covid-19, 402 mil mortes e 3,1 milhões de recuperados

Brasil tem 691.758 casos confirmados, 36.455 mortes e 277.149 recuperados

Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações desta segunda-feira (08/06) – horário de Brasília:

05:00 – China registra quatro novos casos em 24 horas

A China registrou quatro casos da covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades. A Comissão de Saúde do país indicou que as novas infecções são oriundas do exterior e foram detectadas em Xangai, a "capital" econômica do país, e na província de Sichuan, no sudoeste chinês.

De acordo com os dados oficiais, desde o início da pandemia, a China registrou 83.040 casos do novo coronavírus e 4.634 mortos devido à covid-19. Até ao momento, há 78.341 recuperados.

Iniciada na China, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 402 mil mortes no mundo e infectou mais de 7 milhões de pessoas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Resumo deste domingo (07/06):

Mundo ultrapassa 400 mil mortes

Político republicano acusa China de sabotar vacina

Ministro alemão da Saúde preocupado com protestos em massa

Papa pede prudência com coronavírus: "Não declarem vitória cedo demais"

Índia tem quase 10 mil novos casos na véspera de reabrir espaços públicos

