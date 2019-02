Arquipélago ártico russo sofre invasão de ursos polares

O arquipélago ártico russo de Novaya Zemlya declarou estado de emergência neste sábado (09/02), devido a uma invasão por dezenas de ursos polares agressivos, atacando residências e prédios públicos. O local com população de cerca de 3 mil pediu ajuda para enfrentar uma "invasão em massa de ursos polares em áreas habitadas".

Até o momento as autoridades russas negaram permissão para atirar nos animais, porém estão enviando uma comissão para avaliar a situação, e não descartaram a realização de abates. Eles são considerados espécie ameaçada na Rússia, sendo proibido caçá-los.

Em consequência do aquecimento global, o gelo do Polo Norte está derretendo, forçando os ursos a passarem mais tempo em terra, onde competem pela comida.

Moscou mantém soldados da Força Aérea e da Defesa Aérea em Novaya Zemlya. Desde dezembro, 52 ursos polares têm visitado regularmente o assentamento principal do arquipélago, Belushya Guba, com alguns apresentando "comportamento agressivo".

Segundo a autoridade local Alexander Minayev, este inclui "ataques aos moradores e adentrar casas e prédios públicos". "Há constantemente entre seis e dez ursos dentro do assentamento. As pessoas estão assustadas, estão com medo de sair de casa, os pais têm medo de deixar as crianças irem para as escolas e jardins-de-infância."

O chefe da administração da localidade no nordeste russo, Zhigansha Musin, afirma que os números de ursos são sem precedente. "Estou em Novaya Zemlya desde 1983, e nunca houve uma invasão em massa assim." Os animais estão constantemente dentro da guarnição militar e "literalmente correm atrás das pessoas", além de se instalar nas entradas dos blocos de apartamentos.

As medidas para espantá-los, como patrulhas com carros e cães não têm surtido efeito, pois os animais se sentem seguros e não mais reagem. Segundo as autoridades regionais de Arkhangelsk, a que o arquipélago está submetido, se tudo mais falhar "atirar nos animais pode ser a única medida forçada possível".

Em janeiro, o alto funcionário do Ministério da Defesa anunciou que centenas de prédios militares em desuso haviam sido demolidos em Novaya Zemlya, pois ursos polares estavam se instalando em seu interior.

