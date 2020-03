Arábia Saudita anuncia aumento da produção de petróleo para nível recorde

A Arábia Saudita anunciou nesta terça-feira (10/03) que a petrolífera estatal Saudi Aramco aumentará em abril sua produção de petróleo bruto para um recorde de 12,3 milhões de barris por dia.

A medida foi anunciada após a promessa feita pelo país no último fim de semana de aumentar a produção de petróleo, após a Rússia se recusar a cooperar na redução da produção global. A guerra de preços entre Moscou e Riad levou a uma queda de 30% no preço do petróleo do tipo Brent na segunda-feira, a maior desvalorização diária registrada desde a Guerra do Golfo, em 1991. Após o recuou para cerca de 31 dólares, o preço do barril voltou a subir nesta terça-feira, sendo negociado a cerca de 37 dólares.

Até a última sexta-feira, a própria Arábia Saudita vinha defendendo a redução da produção do petróleo bruto para tentar estabilizar os preços, que vinham caindo desde janeiro, quando teve início o surto do novo coronavírus na China. Porém, a Rússia não aceitou a proposta de novos cortes em reunião com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), da qual os sauditas são membros.

Segundo o jornal Financial Times, a Rússia queria aguardar o impacto real do coronavírus na demanda global por petróleo e testar a indústria petrolífera americana. Em retaliação, os sauditas decidiram aumentar sua produção e oferecer descontos de até 20%, especialmente no noroeste da Europa, um dos principais mercados da Rússia.

Em declaração feita na bolsa de Tadawul, em Riad, a estatal petrolífera Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company) afirmou que o aumento na produção representa um acréscimo de 300 mil barris por dia.

"A empresa chegou a um acordo com seus clientes para fornecer esses volumes a partir de 1º de abril de 2020", disse a Saudi Aramco. "A empresa espera que isso tenha um efeito financeiro positivo no longo prazo." A decisão provavelmente pressionará ainda mais os preços.

Nesta terça, as ações da Saudi Aramco subiram 9,7% na bolsa saudita – para 8,25 dólares, o que uma valorização de cerca de 1,65 trilhão de dólares para a companhia mais rentável do mundo. A variação ocorreu um dia depois de as ações da Saudi Aramco despencarem 10% e serem retiradas das negociações por atingirem e perda máxima permitida num dia na bolsa saudita.

Posteriormente, a televisão estatal saudita citou o ministro da Energia, o príncipe Abdulaziz bin Salman, que afirmou que o país não vê necessidade de uma reunião da Opep em maio e junho.

"Cada produtor de petróleo no mercado livre pode cuidar de sua própria fatia de mercado", disse o ministro, de acordo com a emissora estatal.

A queda no preço do petróleo se dá num momento em que há menos demanda por viagens aéreas em meio à disseminação do novo coronavírus pelo mundo.

