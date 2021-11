O curso em áudio Radio D é voltado a iniciantes com pouco ou nenhum conhecimento do idioma e atende às exigências dos níveis A1 e A2 do quadro europeu de referência. Ele treina especialmente a compreensão auditiva. Aqui você pode ouvir todos os episódios e acompanhar a audição com os manuscritos. Radio D foi criado em parceria com o Instituto Goethe.



Níveis A1, A2

Áudio e texto (Download)

Idiomas: Alemão | Português