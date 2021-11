Com o Deutschtrainer você aprende de forma efetiva o vocabulário básico de alemão para o dia a dia e melhora sua pronúncia. As 100 lições são bilíngues (português - alemão) e cobrem uma vasta gama de palavras e situações, desde cumprimentar e ir ao médico até fazer compras e procurar apartamento. As lições podem ser acessadas conforme sua necessidade. O Deutschtrainer é voltado para os níveis A1 e A2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas.



Níveis: A1, A2

Recursos: vídeo, áudio, texto para download

Idiomas: português do Brasil | alemão