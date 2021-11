O curso Deutsch – warum nicht? conta a história do estudante de jornalismo Andreas, que trabalha como porteiro em um hotel. Cada episódio oferece 26 lições com diálogos, exercícios e áudios para download. O curso cobre os níveis A1 e B1 do quadro europeu de referência. Ele é voltado tanto para iniciantes como para pessoas com conhecimentos avançados. Deutsch – warum nicht? é uma co-produção da Deutsche Welle e do Instituto Goethe.lt.

Níveis A1, A2, B1

Recursos: Áudio e textos

Idiomas: Alemão | Português