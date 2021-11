O curso online gratuito Deutsch Interaktiv é voltado aos estudantes de alemão nos níveis A1 a B1 do quadro europeu de referência. Áudios e vídeos contribuem na compreensão do idioma. Cerca de 750 exercícios e testes interativos ajudam a checar se o conteúdo foi entendido. Uma grande variedade de material de apoio, o resumo gramatical e um glossário com mais de 7 mil palavras e sua pronúncia são ajudas valiosas.

Níveis A1, A2 e B1

E-Learning

Idiomas: Alemão | Inglês | Russo