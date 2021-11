Com os cursos gratuitos da Deutsche Welle, você pode escolher como quer aprender alemão: via e-learning pelo computador, com vídeos, áudios e podcasts para baixar, ou do jeito clássico, com textos e exercícios para imprimir. Escolha entre o material para iniciantes e as ofertas para quem já tem conhecimentos avançados do idioma. Professores de alemão como língua estrangeira podem usar nossa oferta multimídia como suporte em suas aulas. Utilize o “Localizador de cursos” para encontrar o material adequado a cada nível.