Apagão atinge estados das cinco regiões do Brasil

Ocorrência às 8h31 na rede de distribuição de energia deixou sem eletricidade diversos estados. Operador Nacional do Sistema diz que fornecimento já está sendo restabelecido.

Moradores de 19 estados e do Distrito Federal enfrentaram na manhã desta terça-feira (15/08) falta de luz, que afetou o transporte público, o trânsito e o funcionamento de órgãos públicos em diversas cidades.

Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), uma ocorrência às 8h31 afetou a interligação Norte/Sudeste e derrubou o fornecimento de eletricidade em estados das cinco regiões do país.

O órgão disse que as causas do incidente ainda estão sendo investigadas, e que a recomposição do fornecimento já havia sido iniciado.

Em nota, o ONS afirmou que a ocorrência interrompeu 16 mil MW de carga, e que às 9h16 6 mil MW já haviam sido recompostos.

Foram afetados os seguintes estados, segundo o portal G1: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse que o apagão havia sido de "grande porte", e que o Ministério de Minas e Energia criaria um grupo de trabalho para apurar as causas.

