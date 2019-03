Após polêmica, museu alemão da salsicha ganha novo endereço

O Conselho da cidade de Mühlhausen escolheu um novo endereço para um museu dedicado à história da salsicha na Alemanha , depois de habitantes da região terem questionado os planos iniciais de mover o acervo da instituição para um antigo anexo do notório campo de concentração de Buchenwald.

A nova localização é próxima da anterior, mas não possui nenhuma associação com fatos históricos controversos, segundo a sociedade que dirige o museu.

O 1. Deutsches Bratwurstmuseum (Primeiro Museu Alemão da Salsicha), atualmente localizado na cidade de Holzhausen, é uma famosa atração turística local do estado da Turíngia. O museu vai mudar de endereço por conta do crescimento do número de visitantes.

O local para onde a mudança foi inicialmente planejada abrigou centenas de judias polonesas e húngaras presas pelo regime nazista durante os dois últimos anos da Segunda Guerra Mundial. Muitas das presas no campo de concentração de Martha II em Mühlhausen eram transferidas depois para o campo de Bergen-Belsen, onde um grande número de pessoas morreu de fome ou doenças sob condições atrozes.

O plano original havia recebido diversas críticas, principalmente de representantes de grupos judaicos.

O presidente da Comunidade Judaica da Turíngia, Reinhard Schramm, falou em uma "total falta de sensibilidade”, enquanto Josef Schuster, presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, descreveu o plano como "insensível e historicamente ignorante”.

Um comunicado no website do museu no início de fevereiro pedia desculpas "a todos que viram nossas ações como uma forma de minimizar ou relativizar os crimes do Nacional-socialismo”.

O museu disse que caso tivesse todas as informações sobre o local anteriormente, não teria anunciado publicamente sua intenção de se mudar.

A salsicha da Turíngia, conhecida localmente como "Rostbratwurst" ou "Roster", é feita com carne de porco, vaca, e às vezes vitela. A tradição de preparar a salsicha remonta a centenas de anos e é encarada pelos habitantes locais como uma das características principais da cultura gastronômica local.

