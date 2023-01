Após invasão, bolsonaristas voltam a bloquear rodovias

Golpistas fecham estradas em ao menos cinco estados. No Paraná, grupo usou caminhão com terra para impedir acesso à refinaria.

Em meio à escalada de violência do movimento antidemocrático que tenta reverter ilegalmente o resultado da última eleição presidencial, manifestantes golpistas voltaram a bloquear rodovias pelo país e tentaram impedir o acesso a refinarias.

O bloqueio de ruas e rodovias, além de vias de acessos a refinarias, começou neste domingo (09/01) pouco tempo após a invasão de prédios dos três Poderes em Brasília. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estradas foram bloqueadas em ao menos cinco estados: Pará, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

A ação lembra os protestos que aconteceram logo após as últimas eleições presidenciais. Na época, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o auge dos bloqueios nas estradas ocorreu no dia 31 de outubro, um dia após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o então presidente Jair Bolsonaro (PL), quando foram registrados 421 pontos de interdição em quase todos os estados do país e no Distrito Federal.

Após a invasão em Brasília, no Mato Grosso, os golpistas queimaram pneus para fechar o trânsito na BR-163, próximo a Sorriso, Lucas do Rio Verde e Sinop, municípios que concentram polos do agronegócio no país. Rondonópolis e Nova Mutum também registraram interdições.

Em pelo menos dois trechos, os bloqueios já foram desfeitos na noite de domingo. Outros três pontos permaneciam bloqueados na manhã desta segunda-feira, conforme informações da concessionária Rota do Oeste.

Motoristas que passam pelos bloqueios relataram ameaças e intimidações. Testemunhas disseram que havia golpistas armados. De acordo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso, Francisco Élcio Lucena, todo o efetivo da corporação foi convocado para desbloquear os trechos interditados e evitar novas paralisações.

"Faremos tudo o que for necessário, dentro da legalidade, para garantir o direito de ir e vir das pessoas. Em poucas horas, teremos o domínio das rodovias federais no nosso estado", afirmou, Lucena ao jornal Folha de S.Paulo.

Bloqueios em SP, PR e SC

Em São Paulo, a cidade de Limeira, na região centro-oeste do estado, registrou pontos de bloqueio na rodovia Anhanguera em ambos os sentidos. Devido a isso, a concessionária CCR Autoban recomendou que motoristas utilizassem a rodovia dos Bandeirantes.

No Paraná, na altura dos municípios de São Miguel do Iguaçu e Medianeira, a BR-277 teve bloqueios na pista.

Já em Santa Catarina, a BR-101, próxima a Itajaí – em torno de 100 quilômetros ao norte de Florianópolis –, registrou pelo menos dois bloqueios. O primeiro começou por volta das 17h30min e durou cerca de uma hora e 30 minutos. Depois, perto das 21h, a estrada voltou a ser bloqueada.

Nesta segunda-feira, a PRF informou que há três bloqueios em atividade no país: dois em Nova Progresso, no Pará, e um em Matupá, no Mato Grosso.

Ameaças a refinarias

Bolsonaristas também tentaram impedir o acesso a uma refinaria no Paraná. Os golpistas chegaram a despejar um caminhão de terra na rua que dá acesso Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, a cerca de 30 quilômetros de Curitiba.

Houve ainda relatos de protestos em frente a refinarias em outros seis estados: Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

Nos últimos dias, bolsonaristas publicaram em redes sociais ameaças contra refinarias da Petrobras. O objetivo seria paralisar o fornecimento de combustíveis no país. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) divulgou no domingo uma nota alertando para possíveis ataques de extremistas.

gb/cn (ots)