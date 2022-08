Após explosões, incêndio atinge floresta em Berlim

Um incêndio de grandes proporções atinge Grunewald, uma vasta área florestal localizada na região oeste de Berlim. O fogo teria começado devido a uma explosão em um depósito de munições da polícia, mas as causas concretas para o alastramento das chamas, nesta quinta-feira (04/08), ainda não estão claras.

Novas explosões teriam ajudado a espalhar ainda mais as chamas e dificultado o trabalho dos bombeiros, que precisaram esperar horas até que fosse possível iniciar as tentativas de controle do fogo. Embora haja a possibilidade de que o incêndio tenha começado a partir de pequenos focos, moradores da região e integrantes de serviços de emergência disseram ter ouvido fortes estampidos.

Pelo menos 25 toneladas de munições e 20 grandes bombas desarmadas da Segunda Guerra Mundial estão armazenadas no local da explosão, segundo a polícia local.

Sabe-se que pelo menos um contêiner com pirotecnia e uma grande bomba estão contribuindo para o incêndio, disse. Todas as grandes bombas no local estão sem detonadores. No entanto, o TNT que contém é inflamável a 120 graus.

Os focos se alastraram de maneira incontrolável por uma área de cerca de 1,5 hectare – ou 15 mil metros quadrados, o que corresponde a quase dois campos de futebol. A floresta Grunewald tem mais de 3 mil hectares e é um dos maiores espaços verdes de Berlim, com uma área que começa no extremo oeste da cidade e se estende até a vizinha Potsdam.

Conforme Thomas Kirstein, porta-voz do Corpo de Bombeiros, as tentativas de extinguir o fogo ocorrem principalmente em dois locais da floresta. Um robô da Bundeswehr (as Forças Armadas da Alemanha), um helicóptero da polícia e um drone para gravar imagens são usados para avaliar constantemente a situação.

No entanto, segundo o porta-voz, os helicópteros de combate a incêndios não estão disponíveis neste momento em Berlim, uma vez que foram deslocados para combater o fogo em uma cadeia de montanhas no estado da Saxônia, no leste da Alemanha.

Devido às explosões, detritos foram arremessados no ar, o que tornou a situação ainda mais perigosa e dificultou o início do trabalho dos bombeiros, que só podiam se aproximar das chamas a uma distância de um quilômetro.

"A situação é perigosa", disse Kirstein aos repórteres, instando que os residentes se mantenham afastados da floresta.

Ao menos até o momento, casas e prédios residenciais localizados nas proximidades de Grunewald não estão ameaçados pelo fogo. Mas os bombeiros alertam que o incêndio ainda pode se alastrar devido à seca e ao calor que faz na capital alemã – a previsão é de temperaturas acima dos 35 ºC nesta quinta-feira.

"A floresta está seca", lamentou sucintamente o porta-voz do Departamento de Meio Ambiente, Mobilidade, Defesa do Consumidor e Proteção Climática do Senado de Berlim, Jan Thomsen.

Bombeiros e serviços de emergência tiveram extrema dificuldade para começar as tentativas de controlar o fogo Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Causas do incêndio ainda serão investigadas

O local onde o incêndio ocorre é utilizado desde a década de 50 para armazenar munições e armas apreendidas pela polícia de Berlim, bem como para explosões controladas de antigas bombas da Segunda Guerra Mundial. Por isso, um porta-voz da polícia afirmou que as causas reais do incidente ainda devem ser investigadas, pois não está claro como o fogo se alastrou.

O certo é que os moradores da região relataram ter ouvido estrondos a quilômetros de distância.

Questionado sobre a necessidade de se manter um local destinado a explosões controladas em meio a uma floresta, Thomsen afirmou que "questões de segurança" serão tratadas "quando a causa do incêndio for esclarecida".

Transporte afetado

A Deutsche Bahn, empresa que opera o transporte ferroviário em nível nacional na Alemanha, disse que o incêndio tem afetado diretamente tanto o tráfego local quanto o de longa distância.

Partes de ruas e rodovias próximas estão fechadas em ambos os sentidos, de acordo com as autoridades de trânsito locais. E assim podem permanecer pelo menos durante esta quinta-feira.

À tarde, a prefeita de Berlim, Franziska Giffey (SPD), retornou imediatamente de suas férias para acompanhar a situação e o trabalho do Corpo de Bombeiros na capital alemã.

