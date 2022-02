Após Dinamarca, Suécia também derruba restrições anticovid

Depois da Dinamarca, a Suécia também eliminou praticamente todas as restrições em vigor no país para conter a disseminação do coronavírus Sars-Cov-2.

A partir desta quarta-feira (09/02), bares e restaurantes não precisarão funcionar com horários restritos nem impor regras de distanciamento. O país também aboliu limites de pessoas em encontros e eventos. No transporte público, o uso de máscara não será mais obrigatório.

Para turistas europeus e viajantes suecos residentes fora do país não será mais necessário apresentar um teste negativo para a covid-19, nem comprovação de vacinação ou de recuperação da doença causada pelo coronavírus para entrar na Suécia.

O levantamento das restrições anticovid já foi comemorado em discotecas em várias partes do país na madrugada desta quarta. Havia filas diante de alguns clubes por volta da meia-noite, segundo mostraram imagens da mídia sueca.

Fim dos testes em larga escala

A Suécia também pôs fim aos testes em larga escala para detecção da covid-19. A suspensão vale até mesmo para pessoas com sintomas de uma infecção, com o fechamento de centros móveis de testes, drive-ins e testes entregues em domicílio. Esse tipo de testagem se tornou onipresente durante a pandemia e forneceu dados essenciais para rastrear a disseminação do vírus.

Embora a medida coloque o país escandinavo numa posição oposta à de muitos países europeus, alguns especialistas avaliam que essa pode ser uma tendência futura, uma vez que a testagem custosa vem sendo vista como uma ferramenta que traz poucos benefícios com a variante ômicron, altamente contagiosa mas mais branda do que outras cepas do coronavírus. Governos de vários países também já estão considerando tratar a covid-19 como uma doença endêmica.

"Chegamos ao ponto no qual o custo e a relevância da testagem não se justificam mais", explicou a diretora da Agência de Saúde Pública da Suécia (Folkhälsomyndigheten), Karin Tegmark Wisell, em entrevista à emissora pública SVT.

Em outros países europeus, a testagem continua largamente difundida, mesmo para pessoas sem sintomas. Alunos e professores na Grécia, por exemplo, são obrigados a realizar dois testes por semana – assim como na Alemanha. Muitos países também exigem um chamado passaporte de covid ou um teste negativo para entrar em restaurantes, cinemas e outros locais de eventos a portas fechadas.

A partir desta quarta, apenas funcionários do setor da saúde e empregados de lares de idosos, além da população mais vulnerável, deverá ter direito a um teste gratuito de PCR na Suécia se tiverem sintomas de covid. O restante da população deverá ficar em casa se apresentar sintomas que poderiam ser da doença.

Testes de antígeno são vendidos em supermercados e farmácias na Suécia, mas os resultados deles não são transmitidos às autoridades de saúde.

Operadoras privadas de saúde também podem realizar testes e oferecem certificados para viagens internacionais, mas os custos não são reembolsados pelo governo ou pelos planos de saúde.

Como a Suécia quer impedir o contágio pelo vírus?

O governo sueco e a Agência de Saúde Pública haviam anunciado o fim das medidas contra o contágio pelo coronavírus na semana passada. Segundo as autoridades, a pandemia está entrando numa nova fase, com a maior parte da população vacinada e quadros leves em pessoas infectadas com a variante ômicron do vírus.

Segundo dados da Agência de Saúde Pública, até esta quarta-feira 83,9 % da população sueca com mais de 12 anos de idade tinham o esquema vacinal completo, e 53,7 % dos maiores de 18 anos já haviam tomado a terceira dose. A Universidade Johns Hopkins, por sua vez, aponta que 73,25% da população da Suécia como um todo estão totalmente vacinados.

Como cientistas identificam as mutações de coronavírus? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Porém, algumas medidas de contenção serão mantidas para não vacinados. Segundo as autoridades de saúde do país, a mais importante é a recomendação de que todas as pessoas com idades acima de 12 anos se vacinem.

Além disso, é preciso manter medidas de redução de risco de contágio no setor da saúde e de cuidados de idosos, além de lares destinados a pessoas da terceira idade, com o objetivo de proteger a população mais vulnerável.

Durante grande parte da pandemia, a Suécia se destacou entre países europeus pela abordagem de pouca intervenção. O país não decretou lockdown nem fechou o comércio, confiando amplamente na responsabilidade individual para controlar as infecções. A taxa de mortalidade por covid-19 acabou sendo mais alta do que nos vizinhos nórdicos.

rk/lf (DPA, AP)