Após anos de zombaria, vilarejo austríaco muda de nome

O vilarejo de Fucking, na Áustria, oficializou na sexta-feira (01/01) a mudança de nome da localidade para pôr fim à zombaria associada ao local e aos constantes roubos de placas. Os habitantes esperam que a mudança consiga finalmente afastar turistas e curiosos que visitavam a região somente para tirar fotografias na entrada do vilarejo.

Nas últimas semanas, a cidade trocou as placas que marcam os limites do vilarejo, substituindo o nome Fucking pelo mais inofensivo Fugging. O prefeito de Tarsdorf, que engloba o distrito do célebre vilarejo, Andrea Holzner, disse esperar que a mudança de nome, que passou a valer na sexta-feira, finalmente traga sossego para os habitantes, que eram chamados de fuckingers antes da mudança.

Há anos, os cerca de 100 moradores do lugarejo, localizado no norte do país, próximo à fronteira da Alemanha, pressionavam para que o nome fosse mudado. Embora a palavra "fucking" em inglês seja associada com um termo vulgar para sexo ou um palavrão, Fucking não tem nenhum significado em alemão.

A comunidade local estava frustrada com os roubos da placa de entrada da vila e com os turistas. Mais recentemente, as autoridades locais apontaram que alguns turistas estavam publicando fotos nas redes sociais em poses obscenas na entrada do vilarejo.

Presença de turistas irritava moradores

Embora o vilarejo tivesse o nome de Fucking há cerca de mil anos, durante séculos era desconhecido fora da região. Com o surgimento da internet, porém, acabou atraindo atenção mundial, aparecendo frequentemente em listas de locais com nomes engraçados.

Em 2019, alguns moradores usaram o nome em campanhas de ativismo, acrescentando à placa frases como "Nosso clima é – Fucking – importante!".

A mudança de nome foi finalmente aprovada em novembro de 2020. "Fugging" aparentemente reflete melhor a pronúncia local do nome do vilarejo. Já as localidades vizinhas de Oberfucking e Unterfucking não têm planos de mudar seus nomes.

O prefeito Holzner ainda avalia o que fazer com as placas que indicam o antigo nome do vilarejo. Uma possibilidade é organizar um leilão para levantar fundos para caridade.

JPS/dpa/ots/dw