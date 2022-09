Após a morte da rainha, começa o reinado de Charles 3°

Sucessor que mais tempo aguardou para assumir a coroa no Reino Unido, Charles já divulga comunicado como novo rei, após reinado de 70 anos da mãe. Ele adota o nome Charles 3°.

Após 73 anos de espera, o agora ex-príncipe Charles é o novo rei do Reino Unido. Nesta quinta-feira (08/09), pouco depois da morte da rainha Elizabeth 2°, o palácio de Buckingham, a residência dos monarcas do país, divulgou comunicado em nome do novo rei.

"A morte de minha querida mãe, a rainha, é um momento de muita tristeza para mim e para todos os membros da minha família", disse Charles, em seu primeiro comunicado como monarca. "Nós estamos de luto profundo pela morte de uma soberana querida e uma mãe muito amada. Eu sei que sua morte será sentida profundamente pelo país, pela Commonwealth e por incontáveis pessoas pelo mundo. Durante este período de luto e mudança, minha família e eu seremos confortados e sustentados pelo nosso conhecimento do respeito e do carinho tão profundamente cultivados pela rainha", conclui o texto.

Já a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que assumiu o poder há apenas dois dias, fez um pronunciamento se referindo a Charles, como o "rei Charles 3°".

"Hoje a Coroa passa, como há mais de mil anos, para nosso novo monarca, nosso novo chefe de Estado, Sua Majestade o Rei Charles 3°. (...) Nós oferecemos a ele nossa lealdade e devoção, assim como sua mãe nos dedicou tanto por tanto tempo, disse Truss, que concluiu afirmando "Deus salve o rei!".

Com 73 anos, Charles é o monarca mais velho a iniciar um reinado no Reino Unido. Nos últimos anos, ele já vinha assumindo várias funções protocolares da mãe, conforme a saúde de Elizabeth entrava em declínio. Agora, a esposa de Charles, Camilla, deve receber o título de rainha consorte.

A morte da rainha, após um reinado de 70 anos, também alterou a linha sucessória da coroa britânica. Agora, o filho mais velho de Charles, o príncipe William, é o primeiro na linha, seguido pelo neto mais velho do rei, o príncipe George.

Charles e Elizabeth. Novo rei já vinha assumindo tarefas protocolares nos últimos anos Foto: Toby Melville/REUTERS

À frente da coroa, Charles 3° terá pela frente a missão de conquistar a mesma popularidade da sua mãe, que por sete décadas foi encarada como um símbolo de estabilidade e unidade, ajudando a manter a instituição da monarquia sem muitos questionamentos decisivos.

Para Charles, não deve ser uma tarefa tao simples. Uma pesquisa divulgada no primeiro semestre apontou que 75% dos britânicos avaliavam positivamente Elizabeth. A porcentagem foi de 42% para Charles, mais baixa que a do seu filho William que aparece com 66%.

A escolha do nome Charles 3° também evoca paralelos contrastantes. O primeiro monarca britânico a usar o nome Charles 1° (1600-1649), foi deposto e executado pelos puritanos liderados por Oliver Cromwell. Já Charles 2° (1630-1685) assumiu o trono após a restauração da monarquia, em 1660, e é considerado por historiadores um rei que foi popular na sua época.

