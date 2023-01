+++ Ao vivo: Lula decreta intervenção federal no DF +++

Milhares de extremistas bolsonaristas invadiram neste domingo (08/01) as sedes dos Três Poderes em Brasília. Eles vandalizaram os prédios do Congresso Nacional, sede do Legislativo, do Supremo Tribunal Federal (STF), sede do Judiciário, e do Palácio da Alvorada, sede do Executivo.

Imagens postadas pelos próprios radicais nas redes sociais mostram vidros quebrados e móveis destruídos.

A Polícia Federal disse que está usando imagens dos vídeos para identificar os vândalos.

Pouco mais de duas horas depois após a invasão, a Tropa de Choque da Polícia Militar conseguiu afastar os golpistas da Praça dos Três Poderes, incluindo o Palácio do Planalto e o STF, mas a turba de extremistas seguia dentro do Congresso.

A invasão ocorre uma semana após a posse de Lula na Presidência, e já havia sido antecedida por outras ações violentas de bolsonaristas, como uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em dezembro e bloqueios em rodovias federais logo após o segundo turno no final de outubro.

Neste domingo em Brasília, houve confronto entre policiais e golpistas. Extremistas atiraran fogos de artificio e grades de ferro contra as forças de segurança. No entanto, o comportamento das autoridades do Distrito Federal vem provocando críticas e acusações de leniência e incompetência. Nos últimos dias, dezenas de ônibus repletos de extremistas se dirigiram para Brasília para engrossar o movimento golpista em frente ao QG do Exército, mas não houve reforço na segurança pública no DF.

Acompanhe os principais desdobramentos do domingo de caos em Brasília.

17:55 Lula decreta intervenção federal no DF

Em pronunciamento na tarde deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal no Distrito Federal até 31 de janeiro. Ricardo Garcia Cappelli será o interventor no DF. Lula garantiu que todas as pessoas envolvidas nos atos de vandalismo serão "encontradas e punidas".

Lula reforça que em todas as vezes que perdeu as eleições, nenhum de seus partidários agiu de forma semelhante aos extremistas bolsonaristas.

17:47 Randolfe e Gleisi Hoffmann acionam PGR pedindo intervenção

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que ele e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acionaram a Procuradoria-Geral da República para pedir uma intervenção federal na segurança pública Distrito Federal.

17:30 Mais de 4 mil bolsonaristas extremistas chegaram de ônibus a Brasília

Inteligência brasileira havia avisado o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que ônibus com quatro mil bolsonaristas estavam se dirigindo a Brasília com a intenção de invadir o Congresso. Mesmo assim, pequeno efetivo do DF foi mobilizado.

17:25 Imagens mostram policias do DF comprando água de coco durante invasão do Congresso

Imagens postadas na internet mostram policiais do DF comprando água de coco em frente à Catedral de Brasília enquanto manifestantes invadiam o gramado do Congresso Nacional. Outras imagens, mostram policiais tirando fotos e rindo no momento da invasão. Reação da polícia e do governo do DF é altamente criticada.

17:20 Polícia expulsa extremistas do Planalto e do STF

O batalhão de choque da polícia conseguiu retirar os radicais bolsonaristas dos prédios do STF e do Planalto. Os extremistas, no entanto, seguem no Congresso Nacional e na Esplanada dos Ministérios.

17:14 Moro critica invasão

O ex-juiz federal e agora senador Sergio Moro condenou a invasão dos radicais.

"Protestos têm que ser pacíficos. Invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições. Os invasores precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave", escreveu no Twitter.

Horas antes, ele havia escrito na mesma rede social que "o novo Governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados".

17:01 Dino garante que DF enviará reforços

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse pelo Twitter que a "absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer". Ele se dirigiu à sede da pasta para acompanhar a situação e coordenar uma resposta.

Segundo ele, o governo do Distrito Federal garantiu que haverá reforços. No sábado, Dino havia autorizado a atuação da Força Nacional para impedir a execução de "crimes federais".

16:55 Secretário de Segurança do DF: "cenas lamentáveis"

O secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres - que foi ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro -, condenou os ataques, chamou as cenas de "lamentáveis" e afirmou que determinou "providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília".

16:43 Pacheco conversa com o governador do DF

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse, pelo Twitter, que conversou por telefone com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Segundo o senador, Rocha disse que está "concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação" em Brasília.

Segundo ele, para conter a situação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, alem da Polícia Legislativa do Congresso. "Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência", escreveu o senador.