Ao menos cinco morrem em ataque ucraniano na Rússia

Um ataque ucraniano à cidade de Belgorod, no sudoeste da Rússia, deixou ao menos cinco mortos e 46 feridos na noite de sexta-feira.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse neste sábado (31/08) que 37 dos feridos pelo ataque russo, incluindo sete crianças, foram levados ao hospital.

Em um vídeo do painel de um carro publicado nas mídias sociais e que supostamente mostra o ataque, é possível ver outro automóvel sendo explodido enquanto se movia na estrada. Segundos depois, uma explosão é vista do outro lado da estrada. A agência de notícias Reuters não conseguiu verificar imediatamente a autenticidade do registro.

O Comitê de Investigação da Rússia disse em seu canal do Telegram que havia iniciado um processo criminal sobre o ataque em Belgorod.

As autoridades também informaram que uma mulher foi ferida no sábado durante um bombardeio ucraniano na cidade fronteiriça de Shebekino, também na região de Belgorod.

Área é base de lançamento de ataques

A Ucrânia tem realizado frequentes ataques a Belgorod e outras regiões fronteiriças russas nos últimos meses.

A região de Belgorod é frequentemente atacada pela Ucrânia porque o Exército russo a utiliza como ponto de partida de ataques contra a região ucraniana de Kharkiv.

A Ucrânia tem se defendido contra uma invasão russa em grande escala há mais de dois anos e meio, com a ajuda do Ocidente.

Recentemente, a Ucrânia aumentou maciçamente seus ataques às regiões russas para destruir suprimentos militares.

No início de agosto, 10 mil soldados ucranianos marcharam para a região de Kursk, onde agora controlam dezenas de vilarejos e mais de mil quilômetros quadrados, de acordo com a liderança militar em Kiev.

Bombardeio russo a Kharkiv

Neste sábado, as autoridades locais ucranianas informaram que subiu de seis para sete o número de mortos após um ataque aéreo russo na sexta-feira a um prédio de apartamentos na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia. Já a cifra de feridos dobrou para pelo menos 97.

Entre os mortos está uma menina de 14 anos, enquanto 22 menores ficaram feridos, disse o governador militar Oleh Syniehubov.

As bombas aéreas guiadas atingiram um prédio residencial de 12 andares, que desabou parcialmente, disseram as autoridades.

Também houve pelo menos 46 feridos, em comparação com os 37 relatados inicialmente na sexta-feira à noite, incluindo sete crianças, informou o governador regional, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. As primeiras informações diziam que seis crianças haviam sido feridas.

md (Reuters, DPA)