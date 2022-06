Ao menos 46 migrantes são achados mortos em caminhão nos EUA

Três pessoas foram detidas em conexão com incidente no Texas, possivelmente uma das piores tragédias recentes envolvendo migrantes no país. Em meio a onda de calor, 16 sobreviventes foram hospitalizados com exaustão.

Os corpos de ao menos 46 pessoas que se acredita serem migrantes que atravessaram a fronteira do México com os Estados Unidos foram encontrados nesta segunda-feira (27/06) dentro e ao redor de um caminhão abandonado nas proximidades de San Antonio, no estado americano do Texas.

Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros de San Antonio, Charles Hodd, além das 46 pessoas encontradas mortas, 16, incluindo quatro crianças, foram transportadas para hospitais com vida, mas com sintomas de exaustão devido ao calor e aparente desidratação.

"Os pacientes que vimos estavam quentes ao serem tocados e sofrendo de insolação e exaustão devido ao calor. Não havia sinal de água no veículo. Era um caminhão semirreboque refrigerado, mas não havia nenhuma unidade de ar condicionado visível em funcionamento", disse Hood.

As autoridades não disseram como as pessoas morreram, mas sugeriram que o calor extremo possa ter sido uma causa. San Antonio, que fica numa das principais rotas de traficantes de pessoas a partir do México, foi assolada por uma recente onda de calor recorde, com termômetros marcando até 39,5 °C nesta segunda-feira.

Segundo o chefe de polícia de San Antonio, William McManus, três pessoas foram detidas em conexão com o incidente. Ele não detalhou se o motorista do caminhão estava entre eles.

O veículo foi encontrado numa área remota na beira de uma estrada próxima à Rodovia I-35, que se estende até a fronteira com o México. McManus relatou que o caminhão foi descoberto por um trabalhador das redondezas que ouviu um grito de socorro, o qual encontrou as portas do caminhão parcialmente abertas e vários corpos.

A maioria dos corpos foi encontrada dentro do veículo por volta das 18h (hora local), mas ao menos um estava do lado de fora. Havia homens e mulheres entre os mortos.

"Terrível tragédia humana"

"Nesta noite estamos lidando com uma horrível tragédia humana. Mais de 40 vidas esperançosas fora perdidas", disse o prefeito de San Antonio, Ron Nirenberg, numa coletiva de imprensa nesta segunda. "Esperamos que os responsáveis por colocar essas pessoas em condições tão desumanas sejam processados em toda a extensão da lei."

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou estar trabalhando com autoridades de San Antonio e do Texas para investigar as mortes.

O incidente parece ser um dos piores episódios envolvendo mortes de migrantes nos EUA nos últimos anos. Dez migrantes morreram sufocados em 2017 dentro de um caminhão também em San Antonio, que fica a cerca de 250 quilômetros da fronteira com o México.

O ministro do Exterior mexicano, Marcelo Ebrard, lamentou a tragédia. Ele afirmou que as nacionalidades das vítimas ainda eram desconhecidas, mas que dois guatemaltecos estavam entre os sobreviventes.

Autoridades do Texas vêm lidando com níveis recordes de travessias de migrantes vindos do México. Acredita-se que todas as vítimas encontradas no caminhão tenham entrado ilegalmente nos EUA.

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, que defende uma política linha-dura contra a imigração, criticou o presidente Joe Biden pelo desastre, culpando as "políticas mortais de fronteiras abertas" do democrata.

lf/rw (AFP, Reuters, ots)