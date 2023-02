Ao menos 40 migrantes morrem em naufrágio na costa da Itália

Barco superlotado estaria transportando| cerca de 120 passageiros, incluindo pessoas do Paquistão, Afeganistão e Irã. Tragédia ocorre dias após Parlamento italiano aprovar lei restringindo resgate de refugiados.

Pelo menos 40 migrantes morreram na costa do sul da Itália, após o naufrágio de um barco, informou a mídia local neste domingo (26/02).

Segundo a agência de notícias AGI, a embarcação transportava excesso de peso e partiu-se em duas ao ser atingida por uma onda e bater contra rochas na costa do balneário de Steccato di Cutro, na província de Crotone, na Calábria.

Entre as vítimas está "um recém-nascido de poucos meses", disse a agência, citando um bombeiro que participa dos esforços de resgate.

Os bombeiros italianos confirmaram, por sua vez, que cerca de 40 migrantes foram resgatados e que havia cerca de 120 passageiros no barco. Estariam a bordo pessoas do Irã, Paquistão, da Somália e do Afeganistão.

Nova lei restringe resgates

Este novo naufrágio ocorre poucos dias após a aprovação no Parlamento italiano de polêmicas novas regras sobre o resgate de migrantes propostas pela coalizão de governo liderada pela extrema direita.

A primeira-ministra Giorgia Meloni, líder do partido ultradireitista Irmãos da Itália, que possui raízes fascistas, chegou ao poder em outubro liderando uma coalizão, depois de prometer reduzir o número de migrantes que chegam ao país.

A nova lei exige que os navios humanitários realizem apenas um resgate por viagem ao mar, o que, segundo os críticos, aumenta o risco de mortes no Mediterrâneo central, considerado a rota mais perigosa do mundo usada por migrantes.

Devido à sua localização geográfica, a Itália é destino frequente de migrantes que saem do norte da África em direção à Europa. Cerca de 105 mil migrantes chegaram ao país no ano passado e mais de 13 mil chegadas já foram contabilizadas este ano.

md (AFP, DPA, Reuters)