Ao menos 22 morrem em ataque maciço do Hamas contra Israel

Movimento islâmico diz ter disparado mais de 5 mil foguetes. Militantes armados se infiltraram no território do país. Em reação, caças bombardeiam alvos na Faixa de Gaza. "Estamos em guerra", diz Netanyahu.

Militantes palestinos do Hamas na Faixa de Gaza afirmam ter disparado mais de 5 mil foguetes contra Israel neste sábado (10/07), enquanto realizavam uma incursão sem precedentes com homens armados no sul do país.

Ao menos 22 pessoas morreram e mais de 250 ficaram feridas nos ataques, segundo serviços de emergência israelenses. Há relatos não confirmados de sequestros.

Em resposta aos ataques, Israel começou a atacar alvos em Gaza.

"Vários terroristas se infiltraram no território israelense a partir da Faixa de Gaza", afirmou o Exército de Israel em comunicado, informando que os moradores da área ao redor da Faixa de Gaza foram alertados para permanecer em suas casas.

Sirenes de alerta foram acionadas em várias cidades do país, incluindo Tel Aviv.

"Estamos em guerra"

“Estamos em guerra e venceremos”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em pronunciamento.

Israel reagiu com bombardeio contra Faixa de Gaza após ataque do Hamas Foto: Mohammed Salem/REUTERS

"O inimigo pagará um preço que nunca conheceu”, afirmou, ressaltando que decidiu convocar uma grande quantidade de reservas. O líder israelense também pediu aos cidadãos que sigam as instruções de segurança.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que o grupo islâmico palestino lançou uma "guerra" contra Israel e "cometeu um grave erro". Ele também afirmou que as tropas israelenses "estão lutando contra o inimigo".

Este é o incidente mais grave desde que Israel e o Hamas travaram uma guerra de 10 dias em 2021.

O ataque ocorre no momento em que Israel marca o festival judaico de Simchat Torá, celebrando a conclusão do ciclo anual de leituras públicas da Torá.

"Última ocupação do planeta"

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, anunciou o início da operação em uma transmissão nos meios de comunicação do Hamas. "Anunciamos a Operação Al-Aqsa Deluge e disparamos mais de 5 mil foguetes no primeiro ataque de 20 minutos.”

Ele apelou aos palestinos de todo o mundo para lutarem. "Este é o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação do planeta."

"Decidimos pôr fim a todos os crimes da ocupação (de Israel), o seu tempo de violência sem responsabilização acabou", declarou o grupo.

md (AP, Reuters, AFP)