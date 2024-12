Urgente

Criminalidade Alemanha

Ao menos 11 mortos em mercado de Natal na Alemanha

Publicado 20/12/2024 Publicado 20 de dezembro de 2024

Carro invadiu área para pedestres na cidade de Magdeburg, no leste do país, deixando dezenas de feridos, segundo o tabloide "Bild". Porta-voz do governo estadual fala em atentado.