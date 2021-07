Anvisa autoriza testes clínicos da vacina da Sanofi contra covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira (06/07) testes clínicos no Brasil de uma nova vacina contra a covid-19, do laboratório Sanofi Pasteur, com sedes na França e nos Estados Unidos.

A vacina candidata usa a tecnologia de mRNA (RNA mensageiro), a mesma utilizada pelos imunizantes da Pfizer-Biontech e da Moderna.

O estudo clínico no Brasil será de fase um e dois e deve envolver 150 voluntários. O objetivo é testar três diferentes dosagens da vacina para definir a ideal antes de a pesquisa prosseguir para a fase 3, quando o imunizante é testado em um número maior de pessoas, para avaliar eficácia e segurança.

O teste no Brasil prevê a aplicação de duas doses, com intervalo de 21 dias, e será conduzido na Bahia, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. Também serão realizados testes clínicos nos Estados Unidos, em Honduras e na Austrália.

O desenvolvimento clínico da vacina está sendo patrocinado pelo laboratório Sanofi Pasteur. A candidata à vacina será fabricada pelas empresas Translate Bio, dos Estados Unidos, Evonik Canada Inc., do Canadá, e pela própria Sanofi Pasteur.

Este é o nono estudo de vacina contra a covid-19 autorizado pela Anvisa. Os outros são da Pfizer-Biontech, Astrazeneca-Oxford, Coronavac, Janssen, Clover, Medicago, Janssen e Covaxin.

le (Agência Brasil, ots)