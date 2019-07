Antiga região mineira Erzgebirge declarada patrimônio da Unesco

Dez motivos para visitar o Erzgebirge

Annaberg-Buchholz

A igreja de Sant'Ana, no estilo alto gótico, e a praça do mercado, adornada pela prefeitura e imponentes moradias burguesas, são até hoje testemunho da época áurea da cidade de Annaberg-Buchholz, iniciada no fim do século 15, com a descoberta de prata na região. As visitas guiadas à mina de prata de 500 anos proporcionam uma impressão vívida de tempos passados.