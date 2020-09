Animais poligâmicos, homossexuais e transgêneros: uma ajuda para a manutenção das espécies?

As fêmeas e os machos dos esquilos passam sozinhos a maior parte do ano em busca de comida. Já os chimpanzés vivem em grandes famílias com até 80 membros, em relações poliamor. Enquanto alguns morcegos cuidam dos filhotes, cavalos-marinhos chegam até a parir seus filhos. Além disso, casais homossexuais são particularmente comuns entre pássaros. É o que você vai ver no Futurando desta semana.

A equipe da DW mergulhou fundo também para saber mais sobre os peixes. Você sabe como os peixes enxergam debaixo d‘água? Ou que alguns deles se comunicam soltando pum? Conheça mais sobre esses pequenos nadadores.

E para protegê-los, pesquisadores na Alemanha estão criando peixes robôs. A invenção pode reduzir a morte de peixes reais em usinas hidrelétricas. Animais que passam pelas turbinas acabam feridos com gravidade. Com a nova tecnologia, o objetivo é calcular melhor os riscos e diminuí-los. A reportagem apresenta os detalhes desse projeto.

Ainda submerso em águas alemãs, o Futurando foi registrar uma pesquisa no Lago de Constança. Uma cientista da Indonésia está estudando as pulgas d'água que moram no lago para entender as transformações do ecossistema ao longo dos anos. Novamente saudável, o lago no sul da Alemanha passou por desequilíbrios no ecossistema na década de 1980. Agora, as pulgas d´água que nele habitam podem trazer respostas para solucionar problemas na Indonésia.

De volta à redação da DW, uma pergunta veio à tona: Escritórios grandes e compartilhados diminuem a produtividade? Empresas contam cada vez mais com ambientes de trabalho assim, amplos. O argumento: sem uma posição fixa, os funcionários são mais flexíveis. Mas será esse tipo de espaço é uma maldição ou uma bênção para funcionários? O Instituto Federal Alemão de Segurança e Saúde no Trabalho está verificando se trabalhar em escritórios de plano aberto pode prejudicar a saúde - especialmente se for barulhento.