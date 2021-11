Em diálogo

Estudantes de arte búlgaros decoraram paredes de casas da vila de Staro Zhelezare inicialmente com retratos dos habitantes. Mais tarde, foram acrescentados políticos que parecem estar em diálogo com os locais, como aqui a chanceler federal alemã. Entrementes, as paredes também são pintadas com cópias de obras de arte do Museu de Arte Moderna de Nova York.