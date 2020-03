Amy Klobuchar abandona pré-candidatura à Casa Branca

A senadora Amy Klobuchar desistiu de concorrer à indicação do Partido Democrata para concorrer à Presidência dos Estados Unidos, segundo relatos divulgados na imprensa americana nesta segunda-feira (02/03).

A desistência de Klobuchar ocorre no dia seguinte à de Pete Buttigieg, prefeito de South Bend, Indiana. Ambos deverão declarar oficialmente o apoio ao ex-vice-presidente Joe Biden, o favorito da ala moderada dos democratas para concorrer contra o presidente Donald Trump nas eleições de novembro.

O melhor resultado obtido pela veterana senadora do estado do Minnesota foi um terceiro lugar nas primárias de New Hampshire. Ela, no entanto, ela não conseguiu conquistar a ala moderada do partido com uma campanha pontuada pelo fraco desempenho nas pesquisas, sendo superada até pelo menos experiente Buttigieg.

A pré-candidata também não conseguiu obter apoio financeiro suficiente para fazer frente aos demais concorrentes, arrecadando aproximadamente a metade do valor recebido pelo ex-prefeito.

Klobuchar e Buttigieg decidiram encerrar suas campanhas pouco antes da chamada Super Terça-feira (Super Tuesday), quando os eleitores democratas definirão um terço do apoio necessário para a indicação do partido em votações em 14 estados.

A saída de ambos sinaliza um esforço dos moderados para consolidar o apoio a Biden em oposição ao senador Bernie Sanders, o atual favorito nas pesquisas, que representa o setor mais à esquerda do partido.

