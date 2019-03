Amsterdã proíbe tours guiados no Bairro da Luz Vermelha

Tempo de tulipas

Flores molengas, nunca mais

Mesmo no vaso com água, as tulipas continuam crescendo. Para evitar que as tulipas cortadas fiquem molengas, despencando do vaso, deve-se pôr só um pouco d'água ou fazer vários furos de alfinete no talo, logo abaixo da cabeça da flor. Isso reduz a quantidade de hormônio do crescimento que liberam, quando cortadas. Os puristas, porém, preferem dar livre curso à natureza.

Autoria: Ille Simon (av)