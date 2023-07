Ameaçado de prisão, Putin não comparecerá à cúpula dos Brics

O presidente russo Vladimir Putin não irá participar pessoalmente da cúpula dos Brics, a ser realizada nos dias 22 e 24 de agosto em Johannesburgo, África do Sul, devido ao mandado de prisão expedido contra ele em março deste ano pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerracometidos no contexto da invasão da Ucrânia, informou o governo sul-africano nesta quarta-feira (19/07).

Em vez disso, Putin acompanhará por videoconferência a reunião de cúpula entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que deve ser prestigiada no mais alto nível pelos líderes dos demais países.

Segundo o gabinete do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, a decisão de não viajar a Johannesburgo foi tomada "de comum acordo" e Putin será representado no evento pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

A informação sobre a ida de Lavrov e a participação digital de Putin foi confirmada pelo Kremlin, que não se pronunciou sobre se o líder russo de fato pretendia comparecer presencialmente ao evento – vice-presidente sul-africano, Paul Mashatile havia dito na semana passada que sim, e que o governo teria articulado nos bastidores para evitar a viagem, mas que esbarrou na objeção do governo russo.

Desde que passou à condição de foragido internacional, Putin não fez nenhuma viagem a países signatários do Estatuto de Roma.

Por que Putin corre o risco de ser preso?

Acusado de deportar crianças à força do território ucraniano para a Rússia, Putin corria o risco de ou ser preso, ou expor a África do Sul a um vexame internacional – o país é signatário do tratado de fundação do TPI, o Estatuto de Roma, e por este motivo teria o dever de prender o líder russo caso ele pusesse os pés em solo sul-africano e enviá-lo a Haia, onde fica a sede do tribunal.

Membros do governo de Ramaphosa, no entanto, argumentaram que participantes de conferências internacionais teriam imunidade na África do Sul – entendimento contrariado por jurisprudência do TPI segundo a qual a imunidade, mesmo de chefes de Estado em exercício, não vale perante os tribunais internacionais.

Na prática, porém, isso não quer dizer muita coisa, já que o TPI não dispõe de força policial para impor o cumprimento da lei internacional.

Governo sul-africano: Prender Putin seria o equivalente a uma "declaração de guerra"

Uma eventual ida de Putin a Johannesburgo também deixaria o governo de Ramaphosa em maus lençóis – a oposição chegou a levar a discussão aos tribunais alegando que o presidente deveria ser responsabilizado caso deixasse de cumprir o mandado do TPI, já que o Estatuto de Roma faz parte do ordenamento jurídico sul-africano.

Instado a se manifestar pelo Tribunal Superior de Gauteng (norte), na África do Sul, Ramaphosa rechaçou a possibilidade de prender seu homólogo russo alegando riscos à segurança nacional.

"Devo ressaltar, por uma questão de transparência, que a África do Sul tem problemas evidentes para levar a cabo um pedido de prisão contra o presidente Putin", afirmou Ramaphosa em sua resposta ao tribunal. "A Rússia deixou claro que prender seu presidente em exercício seria uma declaração de guerra."

A prisão também seria contraproducente aos esforços sul-africanos de negociar o fim da Guerra na Ucrânia – o país, assim como o Brasil, também mantém relações estreitas com a Rússia e quer se manter neutro no conflito.

Em junho, Ramaphosa liderou uma missão africana com representantes de sete países, entre eles Egito, Senegal e Zambia, que esteve em Kiev e São Petersburgo. Na semana que vem, ele embarcará novamente rumo a São Petersburgo, desta vez para participar da cúpula África-Rússia.

Embora do ponto de vista comercial a Rússia não seja tão importante para os sul-africanos, os laços entre os dois países vêm desde a época do Apartheid, quando o Kremlin apoiou Nelson Mandela e o partido dele, o Congresso Nacional Africano – hoje no poder –, na luta contra o regime de segregação racial.

ra (AP, AFP, DW, EFE)