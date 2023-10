Ameaça a voo do Irã paralisa aeroporto de Hamburgo

Aeronave da Iran Air foi escoltada por caças da Força Aérea alemã até pousar na cidade-estado do norte da Alemanha. Alerta forçou desvio de vários voos para outras partes do país.

Uma ameaça de bomba num voo procedente do Irã fez forçou o fechamento do aeroporto de Hamburgo por uma hora e meia nesta segunda-feira (09/10). Um porta-voz da polícia disse que as autoridades receberam um e-mail com uma ameaça de atentado contra o voo IR 723 da Iran Air, que fazia a rota Teerã-Hamburgo. A origem da ameaça não foi explicada.

Um esquadrão de alerta da Força Aérea da Alemanha escoltou a aeronave civil desde a sua entrada no espaço o aéreo alemão até a aterrissagem no aeroporto da cidade no norte do país.

Acompanhado por dois caças Eurofighter, o avião pousou em Hamburgo às 12h40 (07h40 em Brasília), sendo levado para uma área isolada do aeroporto. O Corpo de Bombeiros do aeroporto e várias ambulância permaneceram de prontidão.

Os 198 passageiros e 16 tripulantes foram submetidos a verificações de segurança numa parte reservada do aeroporto. O avião e as bagagens também foram revistados.

O tráfego no aeroporto foi interrompido até as 14h00, o que forçou o desvio de vários voos para Hanôver, no noroeste, e outras cidades da Alemanha. O aeroporto informou que haveria atrasos em vários voos domésticos e internacionais após a retomada dos pousos e decolagens.

Irã nega apoiar o Hamas

O Irã vem sendo acusado de estar por trás do ataque terrorista do grupo Hamas a Israel. O americano The Wall Street Journal afirmou neste domingo que Teerã ajudou a planejar o ataque desde agosto e deu luz verde para seu início numa reunião realizada em Beirute em 2 de outubro, citando como fontes, membros de alto escalão do Hamas e da milícia xiita libanesa Hisbolá, que também é apoiada pelo Irã.

A missão do Irã na ONU, no entanto, negou o envolvimento do país. O regime em Teerã declarou apoiar "de forma enfática e inequívoca a causa palestina", mas rejeitou envolvimento no ataque.

