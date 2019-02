Alta de Bolsonaro é adiada

A previsão de alta do presidente Jair Bolsonaro foi adiada nesta segunda-feira (04/02). Segundo o porta-voz da Presidência, Otavio do Rêgo Barros, o adiamento foi necessário após Bolsonaro ter febre e apresentar alterações em exames laboratoriais, que poderiam indicar uma infecção.

Bolsonaro deveria deixar o hospital na quarta-feira, mas agora permanecerá internado até, pelo menos, a próxima segunda-feira. Barros afirmou que, devido à febre e às alterações nos exames, Bolsonaro está tomando antibióticos.

Um boletim médico divulgado nesta segunda-feira informou ainda que exames mostraram um acúmulo de liquido na região onde estava a bolsa de colostomia. "Foi submetido à punção guiada por ultrassonografia e permanece com dreno no local", destaca o documento.

De acordo com os médicos, Bolsonaro está sem dor e permanece em jejum oral, com uma sonda nasogástrica e nutrição parental exclusiva. "Já apresenta movimentos intestinais e teve dois episódios de evacuação. Segue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular no quarto", afirma o boletim.

Internado há uma semana no Albert Einstein, em São Paulo, desde que foi submetido a uma cirurgia para retirar uma bolsa de colostomia, Bolsonaro foi transferido para uma unidade de cuidados semi-intensivos no sábado após ter uma parada intestinal. No domingo, médicos descartaram complicações cirúrgicas.

Trata-se da terceira cirurgia a qual Bolsonaro é submetido desde que levou uma facada em evento da campanha eleitoral, em 6 setembro do ano passado. O procedimento foi considerado menos arriscado que os anteriores.

A operação de segunda-feira teve início por volta das 8h30 e foi concluída por volta de 15h30. Durante as 48 horas de repouso previstas após a cirurgia, o vice-presidente Hamilton Mourão substitui Bolsonaro.

Após essas 48 horas, Bolsonaro, de 63 anos, voltou a desempenhar as atividades como presidente. Segundo o Planalto, Bolsonaro continua em descanso e não tem compromissos oficiais agendados nos próximos dias.

