Alemanha vai gastar R$ 380 milhões com antigo monumento nazista

O governador da Baviera, Markus Söder, prometeu que seu estado pagará um quarto dos 85 milhões de euros (cerca de 382 milhões de reais) previstos para a manutenção da antiga área de desfiles do Partido Nazista (Reichsparteitagsgelände) em Nurembergue na próxima década.

No ano passado, o governo em Berlim decidiu arcar com metade do custo – 42,5 milhões de euros – para a manutenção da área de desfile e para estabilizar a estrutura em pedra, concreto e alvenaria da chamada "Zeppelintribüne" ou Arquibancada Zepelim, em alusão ao pouso de um protótipo do dirigível naquele local em 1909.

O prefeito de Nurembergue, Ulrich Maly, insiste que a reforma é necessária para manter o "lugar de aprendizagem" para as futuras gerações.

Por outro lado, críticos locais defendem a "decadência controlada" de todo o complexo de 11 quilômetros quadrados na periferia sudeste de Nurembergue, que desde 2001 inclui um moderno Centro de Documentação sobre crimes nazistas.

O Centro de Documentação Reichsparteigelände está inserido em outro conjunto de ruínas: o prédio do palácio de congressos nazista (Kongresshalle), a segunda maior construção nazista existente na Alemanha, depois do complexo de veraneio Prora, numa praia do Mar Báltico.

A participação da Baviera – 21,3 milhões de euros – para o projeto da Arquibancada Zepelim ainda depende da confirmação da Assembleia Legislativa em Munique, capital do estado.

Arquibancada Zepelim: falta revestimento dos degraus e da fachada

Como residência dos antigos imperadores germânicos, Nurembergue foi escolhida pelos nazistas para sediar seus desfiles megalomaníacos.

Entre 1933 e 1938, a ditadura de extrema direita da Alemanha organizou seis comícios do Partido Nazista no parque da cidade do norte da Baviera, remodelado pelo arquiteto de Hitler, Albert Speer, para incluir seu Campo Zepelim ("Zeppelinfeld"), área em frente à arquibancada. Algumas de suas estruturas planejadas nunca foram realizadas.

Sob a ocupação americana do pós-guerra, elementos construtivos foram demolidos. Um filme de 1945 mostra uma suástica no topo da arquibancada sendo destruída. Em 2011, a cidade de Nurembergue decidiu preservar a área com sua arquibancada.

Em coletiva de imprensa no último sábado (04/05), realizada dentro de uma câmara sob a arquibancada, o prefeito Maly, que planeja deixar a política local em 2020, disse que a reforma da estrutura é essencial para manter acessível o "espaço educacional".

Os responsáveis pelo patrimônio arquitetônico da prefeitura dizem que 80% do revestimento dos degraus da arquibancada e 60% das pedras fachada estão faltando porque, sob a supervisão de Speer, as obras foram realizadas às pressas.

Julia Lehner, responsável da Secretária de Cultura em Nurembergue, disse que a área da Arquibancada Zepelim forma uma "tríade" com o Centro de Documentação inaugurado em 2001 e uma exibição no antigo Tribunal de Justiça da cidade.

Foi lá que os principais líderes nazistas foram julgados depois da Segunda Guerra. NoMemorium Nürnberger Prozesse (Memorial dos Processos de Nurembergue),o visitante poderá conhecer a história dos Julgamentos de Nurembergue.

Markus Söder (c.) em espaço sob a arquibancada: construção de "importância mundial"

O governador Söder, natural de Nurembergue, disse que o Campo e Arquibancada Zepelim devem ser mantidos como "um autêntico local de memória para as futuras gerações".

O prédio tem "importância histórica mundial", disse o governador, acrescentando que, mais uma vez, a Alemanha presencia "movimentos" que querem voltar ao passado. "Não podemos deixar que o prédio seja apropriado em nenhuma circunstância."

"A influência do nacional-socialismo no mundo foi terrível, não só na Alemanha, mas em todo o mundo: uma guerra cataclísmica, a morte de milhões de pessoas partiu da ideologia aqui", disse Söder.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter