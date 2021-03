Alemanha vai exigir teste de covid-19 em todas as chegadas aéreas

O Ministério da Saúde da Alemanha anunciou nesta quinta-feira (25/03) a exigência da apresentação de testes negativos de covid-19 para todos os passageiros que embarcarem em voos internacionais rumo ao país.

A partir da meia-noite do próximo domingo, no horário alemão, os viajantes terão de mostrar resultados negativos emitidos não menos de 48 horas antes do embarque. Aqueles que se recusarem a fazê-lo devem ser impedidos de embarcar pelas empresas aéreas. Os custos dos testes ficam a cargo dos próprios passageiros.

Atualmente, essa medida é válida apenas para as pessoas que chegam aos aeroportos alemães de países com índices altos de infecção, como o Brasil e os Estados Unidos. Segundo o ministério, a mudança não deve afetar o trabalho das tripulações.

A obrigatoriedade da apresentação dos testes é válida até pelo menos 12 de maio, e não inclui as pessoas que cruzarem a fronteira em automóveis e outros meios de locomoção. Nesses casos, as autoridades impuseram regras específicas em algumas regiões consideradas de maior risco de transmissão da doença.

O anúncio seria uma resposta à polêmica gerada pelo fato de milhares de pessoas terem reservado viagens para a ilha espanhola de Mallorca – um dos destinos turísticos favoritos dos alemães –, logo depois de a região ser retirada da relação de áreas de alto risco do próprio governo alemão.

Rapidamente, todos os voos disponíveis foram reservados, e as empresas aéreas correram para colocar centenas de aeronaves adicionais à disposição, o que aumentou a pressão para que o governo agisse. Muitos criticaram o fato de que os viajantes não seriam sequer testados ao embarcarem de volta para a Alemanha.

Epidemia em alta na Alemanha

A Alemanha lida com um aumento acentuado de infecções por covid-19, impulsionado pelas variantes mais contagiosas do coronavírus. A campanha de vacinação no país caminha em ritmo mais lento do que o esperado.

A taxa de incidência de novos casos por 100 mil habitantes em um período de sete dias se mantém acima de 100, chegando a 113,3 nesta quinta-feira. Para que a maior parte das restrições impostas no país possa ser removida, esse índice deve ser de menos de 50.

A Alemanha acumula 2,7 milhões de casos de covid-19 e 75,4 mil mortos em razão da doença desde o início da pandemia.

rc/ek (AFP, AP, DPA)