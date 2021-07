Alemanha vai exigir teste a todos os viajantes não vacinados

A Alemanha vai passar a exigir teste negativo de covid-19 a todas as pessoas não vacinadas que entrarem no país, anunciou nesta sexta-feira (30/07) o Ministério da Saúde alemão. A medida vale a partir de domingo para todos os viajantes não imunizados com mais de 12 anos, independentemente da situação epidemiológica no país de origem ou do meio de transporte.

"Todos os viajantes não vacinados terão de ser testados, quer cheguem de avião, carro ou trem", disse o ministro da Saúde, Jens Spahn. Até então, a obrigação só se aplicava a quem chega de avião.

No caso de viajantes que estiveram no Brasil, porém, mesmo os vacinados ou recuperados da covid-19 precisarão apresentar um teste negativo, pois o país está classificado como zona de alto risco de variantes do coronavírus. A entrada de brasileiros na Alemanha também continua altamente restrita, com turistas ainda proibidos de visitar o país europeu.

Sob a nova obrigatoriedade de testes, o controle das fronteiras terrestres e ferroviárias não será sistemático, ou seja, o comprovante de resultado negativo será pedido de forma aleatória. No caso de empresas aéreas, o teste deve ser apresentado antes do embarque. Em trens, o comprovante também poderá ser pedido com o veículo em movimento.

Nos últimos dias, líderes de estados alemães fronteiriços, como Baviera (que faz fronteira com Liechtenstein, Áustria e República Tcheca) e Renânia-Palatinado (fronteira com França, Luxemburgo e Bélgica), vinham pressionando o governo federal a expandir a exigência de testes.

Na Alemanha, os testes rápidos de antígeno permanecerão gratuitos por ora, enquanto os exames feitos no exterior deverão ser pagos pelo próprio viajante.

Contaminados no exterior

O objetivo da nova medida é reduzir o número de infecções por covid-19, em um momento em que os alemães começam a regressar das férias de verão.

"É correto que os turistas que não estavam anteriormente sujeitos a essa obrigação sejam testados a partir de agora", disse o vice-chanceler federal, Olaf Scholz, à emissora pública ARD.

"Quem está de férias também quer um bom outono e um bom inverno", disse Scholz, referindo-se aos receios de uma quarta onda de infecções quando o frio chegar no hemisfério norte.

O Instituto Robert Koch (RKI), agência governamental para o controle e prevenção de doenças infecciosas, alertou que, durante o período de férias, aumentam os casos de pessoas que voltam contaminadas de outros países.

Em seu relatório semanal, o RKI relatou 3.662 casos contraídos no exterior entre 28 de junho e 25 de julho. Espanha, Turquia, Holanda, Croácia e Grécia são os locais mais frequentes de infecção.

A agência deixa claro, porém, que pelo menos 81% das infecções continuam ocorrendo dentro da Alemanha. A variante delta é responsável por nove em cada dez casos.

Aumento nas infecções

A Alemanha vive um aumento nas infecções, embora bem menos preocupante que em outros Estados europeus, como França e Espanha. O país, porém, vive o temor de uma possível quarta onda de covid-19, em meio a uma desaceleração da campanha de vacinação nas últimas semanas, mesmo sem a escassez de imunizantes.

De acordo com o RKI, a incidência na Alemanha está aumentando especialmente em crianças, adolescentes e adultos jovens, sobretudo na faixa etária de 10 a 34 anos de idade. Entre as pessoas com mais de 60 anos, grupo que já está mais vacinado do que os jovens, o aumento não foi expressivo.

Nesta sexta-feira, a Alemanha registrou 2.454 novos casos de covid-19 e 30 mortes atribuídas à doença. A incidência atualmente é de 16,5 casos a cada 100 mil habitantes em sete dias. No total, o país contabiliza 3.766.765 casos de coronavírus e 91.637 mortes, segundo dados do RKI.

Metade da população da Alemanha já está completamente vacinada contra a covid-19, enquanto 61% já receberam ao menos uma dose de imunizantes.

Por ora, o governo alemão descarta tornar a vacinação obrigatória, embora alguns políticos defendam mais liberdades a quem estiver vacinado.

le/ek (AFP, Lusa, ots)