Alemanha teve 2022 de calor recorde, muito sol e pouca chuva

Com mais de 2 mil horas de sol, temperatura média no país foi de 10,5 ºC. Chuvas ficaram 15% abaixo da média anual.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD, na sigla em alemão) publicou nesta sexta-feira (30/12) seu relatório anual, confirmando que 2022 foi um dos anos mais quentes já registrados no país. Além disso, houve pouca chuva e muito sol.

O ano de 2022, junto com 2018, foi o mais quente desde que as medições sistemáticas começaram, em 1881. Em média, a temperatura foi de 10,5 ºC.

O relatório ainda é uma prévia. Somente quando todos os dados finais de todas as estações meteorológicas do país forem coletados em janeiro é que o DWD poderá dizer se 2022 foi mais quente que 2018, o atual detentor do recorde.

No entanto, uma coisa já é certa: em 2022, o país esteve, em média, 1,7 ºC mais quente em relação aos níveis pré-industriais – um motivo de preocupação.

"O calor recorde no ano de 2022 deve ser um incentivo renovado para todos nós finalmente passarmos de falar para agir em relação à proteção do clima”, disse Tobias Fuchs, cientista-chefe de clima e meio ambiente do DWD.

"Até agora, não conseguimos frear efetivamente os gases do efeito estufa. O aquecimento global está progredindo quase totalmente sem controle", acrescentou.

Muito sol, pouca chuva

O ano de 2022 também foi de recorde na quantidade de sol na Alemanha. Com uma média de 2.025 horas, o país esteve um quinto mais ensolarado do que em 2021. A maior parte do sol ocorreu em um verão excepcionalmente seco.

"Mais de 2 mil horas de sol em 2022 na Alemanha - isso nunca aconteceu antes", disse Tim Staeger, meteorologista da HR, emissora de TV do estado de Hesse.

O DWD também informou no relatório que houve 15% menos chuva em 2022 do que o normal de 1961 a 1990, o período de referência. De junho a agosto choveu 40% menos que a média anual. O ano só não foi ainda mais seco graças aos meses de fevereiro e setembro, quando choveu muito no centro e no sul da Alemanha.

Funcionário refresca um porco no zoológico de Hannover durante onda de calor em 2022 Foto: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Com menos precipitações, o solo, no geral, ficou mais seco. Por essa razão, nos dias de muita chuva, a água escorreu pelas superfícies duras – dificultando que o solo ficasse úmido novamente e que a água penetrasse nas camadas mais profundas. "Consequentemente, os níveis das águas subterrâneas caíram praticamente em toda a Alemanha", disse Staeger.

Dados da Associação Alemã das Indústrias de Energia e Água (BDEW) apontam que que cerca de 4,5 milhões de metros cúbicos de água são consumidos na Alemanha anualmente com temperaturas médias de cerca de 9 ºC. Em anos quentes, com temperaturas acima de 10 ºC – como é o caso de 2022 – o consumo pode chegar a 4,8 milhões de metros cúbicos. Ainda não há um dado oficial para este ano.

Ano irregular

Em geral, 2022 foi caracterizado por um clima altamente irregular na Alemanha. Os meses quentes e secos foram ladeados por mais chuvas do que o normal em fevereiro e setembro. O ano atípico teve neve no começo de abril, seguida de uma Páscoa ensolarada. Outubro foi o mais quente desde 2001. E, depois de uma onda de frio em meados de dezembro, o Natal foi relativamente quente.

O ano também teve fortes tempestades, até mesmo furacões e tornados. Em janeiro, o furacão "Nadia" assolou o norte e o leste do país.

O serviço meteorológico alemão descreve 20 de maio de 2022 como um dia histórico: houve pelo menos sete tornados no oeste da Alemanha que deixaram um rastro de devastação por algumas centenas de metros.

Os cientistas alertam que os padrões climáticos imprevisíveis causados ​​pelas mudanças climáticas causadas pelos humanos causarão estragos na agricultura e nos ecossistemas, resultando em consequências catastróficas para a humanidade.

(EPD, DPA, AFP, ots)