Alemanha tem terceiro dia seguido com mais de mil casos do coronavírus

Pelo terceiro dia consecutivo, a Alemanha registrou mais de mil novos casos de contágio com o novo coronavírus neste sábado (08/08). Segundo o Instituto Robert Koch, foram 1.122 novos contágios, o que elevou o total para 215.336 desde o início da pandemia no país. A maioria dos casos, ou 444, foram registrados na Renânia do Norte-Vestfália, seguida de Hessen, com 158.

O Instituto Robert Koch comunicou também o falecimento de mais 12 pessoas em consequência da covid-19, a doença causada pelo coronavírus. O total de mortes no país chegou a 9.195.

A quinta-feira havia sido o primeiro dia desde 9 de maio em que a Alemanha somara mais de mil casos numa só jornada, com 1.045. Na sexta-feira foram 1.147 novos casos.

Ainda segundo o Instituto Robert Koch, que compila as estatísticas sobre o novo coronavírus na Alemanha, 196.400 pessoas se recuperaram de uma infecção com o vírus, o que indica que há cerca de 9,8 mil doentes no país.

Os números de novos contágios haviam caído fortemente na Alemanha. Em junho e julho chegou-se a ter vários dias com uma média em torno de 250 novas infecções. Mas, desde o fim de julho, os números voltaram a subir.

A partir deste sábado, todas as pessoas que ingressarem na Alemanha vindas de uma região de risco, segundo a definição do Instituto Robert Koch, deverão fazer um teste obrigatório para detectar o novo coronavírus.

