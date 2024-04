Alemanha tem maior número de crimes violentos em 15 anos

A Alemanha registrou em 2023 o maior número de casos de crimes violentos dos últimos 15 anos, segundo estatísticas policiais divulgadas neste sábado (06/04) pelo jornal Welt am Sonntag.

Foram 214.099 casos ao longo do ano passado, o que representa uma alta de 8,6% em comparação com 2022, informou o jornal, que obteve acesso exclusivo aos dados.

Uma das principais razões foi um aumento de 6,8% no número de lesões corporais graves e perigosas, chegando a 154.541 casos – o maior número de toda a série histórica.

Ao todo, a polícia da Alemanha registrou 5,94 milhões de crimes de diferentes tipos em 2023, o que representa um aumento de 5,5% em relação ao ano anterior.

Um terço do total de crimes (1,971 milhão) foram delitos de roubo, que aumentaram 10,7%.

Já entre os casos de danos corporais simples intencionais, a alta foi de 7,4%, chegando a 429.157 delitos registrados.

Ao todo, entre todos os crimes denunciados à polícia, mais da metade (58,4%) foi solucionada.

Além disso, o número de suspeitos presos por diferentes tipos de crimes aumentou 7,3%, para 2,2 milhões, dos quais quase 1 em cada 5 não tinha cidadania alemã, informou o jornal.

Entre aqueles sem nacionalidade alemã acusados, 402.514 foram descritos como refugiados, requerentes de refúgio ou pessoas que entraram no país ilegalmente.

Em 2023, o delito de entrada não autorizada aumentou 40% em comparação com o ano anterior, chegando a 93.158 casos, enquanto o delito de permanência não autorizada aumentou em quase 29%, para 187.059 casos.

Berlim é o estado menos seguro

A cidade-estado de Berlim registrou o maior aumento de roubos entre todos os estados alemães, com uma alta de 35,2%.

Ela também ficou em primeiro lugar em termos de lugar mais perigoso para se viver por conta do crime, seguida por Bremen, Hamburgo e Saxônia-Anhalt. A Baviera continua sendo o estado alemão mais seguro.

Políticos justificam o aumento

Ao comentar o aumento da criminalidade violenta, Herbert Reul, secretário do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, disse que o clima na sociedade alemã mudou.

"Os conflitos são resolvidos mais rapidamente com os punhos em vez de palavras. O pavio ficou mais curto", disse o político conservador ao Welt am Sonntag.

Ele afirmou que as guerras na Faixa de Gaza e na Ucrânia alimentaram ainda mais a divisão na sociedade. "É como um grande barril de pólvora."

A Alemanha registrou um aumento acentuado nos casos de antissemitismo e islamofobia desde que o grupo fundamentalista Hamas realizou um ataque terrorista contra Israel em 7 de outubro, e as forças israelenses retaliaram com uma ofensiva aérea e terrestre sangrenta em Gaza.

Por sua vez, a secretária do Interior da Baixa Saxônia, Daniela Behrens, disse que "o aumento dos crimes violentos não pode mais ser explicado apenas pelos efeitos de recuperação após a pandemia da covid". Segundo ela, a inflação, o aumento da mobilidade após a pandemia e a migração foram todos motivos plausíveis para a alta nos crimes.

ek (DW, AFP, DPA)