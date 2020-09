Alemanha tem maior número de casos diários de covid-19 desde abril

O número de infecções pelo novo coronavírus na Alemanha voltou a ultrapassar a marca de 2.000 e foi o maior desde abril, anunciou na manhã desta quinta-feira (17/09) o Instituto Robert Koch (RKI), agência governamental que compila as informações no país.

As autoridades de saúde registraram 2.194 novos casos em apenas um dia. O ponto alto na Alemanha havia sido registrado no fim de março e início de abril, com mais de 6.000 casos. Depois começou uma tendência de queda, e em agosto o número voltou a subir, chegando a 2.034.

O especialista Christian Drosten vê diferenças em relação à alta de agosto. Segundo ele, o número atual não é uma variação, mas o início de uma alta contínua. Em agosto houve uma variação, que se deveu a casos importados, enquanto que os casos atuais são de infecções internas e relacionadas com focos desconhecidos, por exemplo festas familiares ou colegas de escritório, afirmou.

Drosten também disse que hoje são feitos muito mais testes do que em março e abril e, por isso, a situação atual não é semelhante à de então. Um lockdown não é necessário, afirmou o especialista.

Ainda segundo o RKI, as infecções atuais causam bem menos mortes do que no início do ano porque elas afetam sobretudo pessoas jovens.

Desde o início da pandemia na Alemanha, o número oficial de casos registrados é de 265.857, e o de mortes é de 9.371.

AS/ard/dpa