Alemanha relembra militares que tentaram matar Hitler

Membros do governo alemão participaram de uma cerimônia nesta terça-feira (20/07) que marcou o 77º aniversário da tentativa de assassinato de Adolf Hitler por oficiais do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. As autoridades aproveitaram a ocasião para denunciar o antissemitismo e também tentativas de apropriação do legado da resistência ao nazismo por movimentos negacionistas da pandemia.

Em 20 de julho de 1944, o coronel Claus Schenk von Stauffenberg, membro de um núcleo de oficiais e aristocratas que havia se voltado contra Hitler, plantou uma bomba no quartel-general conhecido como "Toca de Lobo", na antiga Prússia Oriental, hoje dentro das fronteiras da Polônia moderna.

Mas a bomba que Stauffenberg escondeu em uma mala deixada na sala na qual o ditador nazista participava de uma conferência não alcançou seu objetivo. O ditador teve apenas alguns ferimentos. No mesmo dia, fracassou uma tentativa de golpe para remover os nazistas do poder que ficou conhecida pelo nome "Operação Valquíria". O coronel e milhares de membros da resistência acabaram sendo executados um a um nos dias e semanas que se seguiram.

Destroços na sala em que ocorreu atentado. Hitler sobreviveu

Nesta terça-feira, a ministra da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, falou sobre o atentado durante uma cerimônia que também marcou o juramento cerimonial de mais de 100 novos recrutas da Bundeswehr, as Forças Armadas da Alemanha. O evento ocorreu no local em que Stauffenberg foi executado, um pátio do edifício Bendlerblock, que era sede do comando do Exército alemão durante a guerra e hoje abriga o Ministério da Defesa alemão. Kramp-Karrenbauer disse que o aniversário de 20 de julho se tornou "parte do DNA da Bundeswehr".

Kramp-Karrenbauer enfatizou ainda que o antissemitismo não tem lugar na Bundeswehr. Josef Schuster, presidente do Conselho Central dos Judeus da Alemanha, participou da cerimônia.

A cerimônia ocorre em um momento em que a Bundeswehr tenta se livrar de membros da extrema direita em suas próprias fileiras. Recentemente, as Forças Armadas alemãs nomearam seu primeiro rabino como capelão desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando dezenas de milhares de judeus serviram no antigo Exército Imperial.

Lutar para evitar a apropriação da "resistência"

Ao discursar para os recrutas, Schuster criticou atitudes de membros do movimento contra as medidas do governo alemão para conter a pandemia como "infames e repulsivas". Ele disse que é inconcebível "que cidadãos de nosso país, que gozam de todas as vantagens do estado constitucional, ousem instrumentalizar a resistência contra o regime nazista dessa forma".

A fala foi uma referência a membros de grupos negacionistas da pandemia, que se opõem à vacinação ou medidas de isolamento, e que vêm tentando se apropriar do imaginário e do legado da resistência alemã ao nazismo. Em muitas manifestações negacionistas na Alemanha, especialmente em 2020, não foi raro ver manifestantes carregando cartazes ou entoando discursos nos quais se comparavam a resistentes como Stauffenberg ou a estudante Sophie Scholl, que foi executada pelos nazistas em 1943 por criticar o regime de Hitler.

Manifestante negacionista usando a imagem de Stauffenberg

O ministro do Trabalho da Alemanha, Hubertus Heil, outro participante da cerimônia, também aproveitou a ocasião para criticar membros de grupos negacionistas. "O abuso da resistência faz parte da narrativa de mau gosto e apropriação ahistórica de um certo meio político na Alemanha", disse Heil. O ministro citou especificamente o caso de Scholl, afirmando que na sua visão é o cúmulo do desrespeito "se apropriar politicamente da combatente da resistência Sophie Scholl e ao mesmo tempo marchar junto com notórios neonazistas", em referência à participação de neonazistas e outros extremistas de direita que abraçaram entusiasticamente os protestos negacionistas.

Heil afirmou que essas tentativas ilegítimas de apropriação do legado da resistência mostram que é o governo alemão tem que "continuar a agir de maneira ativa para preservar a memória" do movimento. Ele também mencionou a resistência de trabalhadores alemães ao nazismo e as numerosas mulheres ativas na resistência.

Olhando para o legado de Stauffenberg, o prefeito de Berlim, Michael Müller, que também participou da resistência, disse que, embora o atentado contra Hitler tenha fracassado, o evento teve um enorme peso moral e para a Alemanha foi "um passo importante no caminho de volta à liberdade e ao respeito próprio".

Ambivalência alemã

O coronel Von Stauffenberg

O legado de Stauffenberg na Alemanha do pós-guerra desperta sentimentos mistos na Alemanha. Alguns o veem como um herói do movimento de resistência antinazista, mas há também quem o enxergue como um oportunista que só se voltou contra o ditador nazista quando a derrota da Alemanha passou a ser inevitável.

O historiador Wolfgang Benz disse ao jornal Augsburger Allgemeine em 2019, na ocasião do aniversário dos 75 anos do atentado, que é importante que os alemães se recordem do movimento de resistência mais amplo ao nazismo, e não apenas dos oficiais militares envolvidos no complô de 20 de julho.

"Os conservadores sempre se concentraram na resistência militar, mas ela chegou muito tarde [na guerra]", disse ele.

jps (dw, ots)