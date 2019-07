Alemanha registrou 1,8 milhão de pedidos de refúgio em 2018

2015, o ano dos refugiados

A imagem que comoveu o mundo

Aylan Kurdi, de 3 anos, não sobreviveu à fuga. No início de setembro, ele se afogou no Mar Egeu, juntamente com o irmão e a mãe, ao tentar chegar à ilha grega de Kos. A foto do menino sírio, morto na praia de Bodrum, espalhou-se rapidamente pela mídia e chocou pessoas de todo o mundo.