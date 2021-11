Alemanha registra recorde diário de novos casos de covid-19

O mês de novembro em imagens

Líderes mundiais prometem encerrar desmatamento até 2030

Na ocasião da COP26 em Glasgow, líderes de mais de 100 países se comprometeram a interromper e reverter o desmatamento e a degradação de terras até o fim desta década. Países signatários, entre os quais o Brasil, representam mais de 85% das florestas do mundo, incluindo a Floresta Amazônica, a floresta boreal do norte do Canadá e a floresta tropical da bacia do Congo. (02/11)