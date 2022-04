Alemanha registra menor número de abortos em 25 anos

De acordo com dados do Departamento Federal de Estatística, país registrou em 2021 uma queda de 5,4% no número de abortos. Autoridades não observaram motivos claros para a queda.

O número de abortos feitos de forma espontânea por mulheres na Alemanha caiu no ano passado para o menor nível desde o início da série histórica, em 1996, anunciou nesta quinta-feira (07/04) o Departamento Federal de Estatística (StBA, na sigla em alemão).

Em 2021, foram realizados cerca de 94.600 abortos, o que representa 5,4% a menos do que no ano anterior.

As autoridades não observaram uma razão clara para a queda dos números. Em 2020, com a pandemia de coronavírus, também houve um declínio, mas de 0,9%, bem menos expressivo do que o observado no ano passado.

Entre as mulheres que optaram pelo aborto, 70% tinham entre 18 e 34 anos, 19% entre 35 e 39 anos, 8% mais de 40 anos e 3% eram menores de idade.

Cerca de 41% das mulheres que fizeram um aborto no ano passado não tinham dado à luz uma criança anteriormente e 96% das intervenções foram realizadas após sessão de aconselhamento.

Queda em relação há 10 anos

Em comparação com 2011, o StBA também registrou um número significativamente menor de abortos. De acordo com os dados, foram 14.300 casos a menos, sendo que o número nas faixas etárias mais jovens caiu acima da média.

Foram 1.500 abortos a menos (40%) entre jovens de 15 a 17 anos e cerca de 41% a menos entre as jovens de 18 a 19 anos. Parte desse efeito se deve ao fato de que o número de mulheres nessas faixas etárias na Alemanha diminuiu no mesmo período.

