Alemanha reforça segurança na Catedral de Colônia

Autoridades alemãs reforçaram a segurança nas imediações da Catedral de Colônia neste domingo (24/12), após receberem alertas de que algum grupo pode estar planejando um ataque no local.

Fiéis que compareceram à missa da véspera de Natal foram orientados a chegar mais cedo e evitar trazer sacolas grandes.

Cães farejadores foram trazidos para inspecionar as instalações em busca de explosivos, e os visitantes passaram a ser revistados antes de entrar na igreja, disse Michael Esser, chefe de polícia, em comunicado.

Esser afirmou disse que, mesmo os alertas indicaram um possível ataque na véspera de Ano Novo, e não no Natal, mas mesmo assim as autoridades decidiram reforçar a segurança "para garantir a segurança dos visitantes da catedral na véspera de Natal". A polícia disse no final da manhã que nenhuma prisão havia sido feita em conexão com o possível ataque.

Com várias dezenas de policiais de serviço do lado de fora da catedral, o bispo auxiliar Rolf Steinhaeuser cumprimentou os participantes naquele que disse ser "provavelmente o serviço religioso mais seguro de toda a Alemanha".

"Mesmo que o alerta fosse referente à passagem de ano, há muita gente na zona em redor da catedral. É uma das catedrais mais visitadas, e a principal estação ferroviária fica perto", afirmou o porta-voz da polícia Wolfgang Baldes, em declarações a jornalistas em frente à catedral de Colônia.

Visitantes tiveram que passar por revista Foto: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Ao mesmo tempo, o secretário do Interior do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, apelou aos cidadãos para não deixarem de ir à igreja e celebrar o Natal: "O medo é a moeda dos terroristas. Não deveríamos torná-lo mais valioso".

A Catedral, a maior igreja gótica do norte da Europa, foi inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco em 1996. Ela atrai milhões de visitantes todos os anos. A construção da igreja começou por volta de 1248 e foi concluída em 1880. A construção resistiu ao bombardeio da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.

Alerta na Europa

O jornal alemão Bild informou que as autoridades da Alemanha, Áustria e Espanha haviam recebido indicações de que um grupo islâmico estava planejando vários ataques na Europa.

Em 5 de dezembro, a comissária de Assuntos Internos da União Europeia, Ylva Johansson, alertou que a Europa enfrenta um "enorme risco de ataques terroristas" durante as férias de Natal devido às consequências da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

jps (AP, Lusa, dpa)